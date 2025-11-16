ক্রিকেট

স্পিনিং উইকেটে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন পাঠান

খেলা ডেস্ক
আউট হয়ে ফিরছেন ঋষভ পন্তএএফপি

ঘরের মাঠে আবারও টেস্ট হারল ভারত। গৌতম গম্ভীর কোচ হওয়ার পর দেশের মাটিতে ৮টি টেস্ট খেলা ভারত হেরেছে ৪টিতেই। গত বছর অক্টোবরে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হওয়া ভারত আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হার দিয়ে সিরিজ শুরু করল। ১২৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে গুটিয়ে গেছে ৩০ রানে।

ঘরের মাঠে যে চারটি টেস্ট ভারত জিতেছে এর দুটি বাংলাদেশের বিপক্ষে, দুটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। বড় দলের বিপক্ষে নিজেদের মাটিতে স্পিনসহায়ক উইকেটে করেই নিজেরাই মুখ থুবড়ে পড়ছেন দলটি। আজকের হারের পর তাই ভারতের স্পিন উইকেটের কৌশল নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে।

কলকাতা টেস্টে উইকেট এমনই ছিল যে  চার ইনিংসেই ২০০ রানের কমে অলআউট হয়েছে দলগুলো। ভারতের মাটিতে এমন ঘটনা এই প্রথম। টেস্ট ক্রিকেটেও এমন ঘটনা এর আগে ঘটেছে মাত্র ১১ বার। সর্বশেষটি ১৯৫৯ সালে। শেষ ইনিংসে ভারত তো গুটিয়ে গেছে মাত্র ৯৩ রানে।

এমন পরিস্থিতিতে ভারতের ব্যাটসম্যানদের সামর্থ্যে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাবেক অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। এক্সে তিনি বলেছেন, ‘টার্নিং উইকেটে স্পিন খেলতে যে দক্ষতা লাগে, তা অবশ্যই কমে গেছে। কিন্তু ভারতের এমন ব্যাটিং দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের নিজেদের সক্ষমতাও কতটা কমে গেছে। সফট হ্যান্ড, কবজির কাজের দক্ষতা অনেকটাই কমে গেছে।’

ভারতের সাবেক ওপেনার ওয়াসিম  জাফর এখানে একটা সমাধানের উপায়ও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘মনে হচ্ছে আমরা নিউজিল্যান্ড সিরিজের হার থেকে কোনো শিক্ষা নিইনি। এমন ধরনের পিচে আমাদের স্পিনার আর প্রতিপক্ষের স্পিনারদের মধ্যে পার্থক্য কমে যায়। আমাদের আবার সেই ক্ল্যাসিক ভারতীয় পিচে ফিরে যেতে হবে। কোহলি অধিনায়ক থাকার সময় ২০১৬-১৭ মৌসুমে এমন উইকেট ছিল, যখন ভারতে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড সফর করেছিল।’

