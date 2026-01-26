পাকিস্তান বিশ্বকাপে খেলবে কি না—চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কবে জানালেন নাকভি

পাকিস্তান বিশ্বকাপে খেলবে কি না—চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কবে জানালেন নাকভি
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান মহসিন নাকভি গত পরশু লাহোরে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশকে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে দেওয়া না হলে পাকিস্তান দল টুর্নামেন্ট বর্জনের বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবে। এর মধ্যে বাংলাদেশের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে অর্ন্তভুক্ত করে আইসিসি। আর পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে পিসিবি প্রধানের এ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ।
সেই আলোচনার পর নিজের এক্স হ্যান্ডলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিয়া মোহাম্মদ শাহবাজ শরীফের সঙ্গে আলোচনার হালনাগাদ তথ্য জানিয়েছেন নাকভি। পোস্টে তিনি লেখেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মিয়ান মুহাম্মদ শাহবাজ শরীফের সঙ্গে একটি ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। তাঁকে আইসিসি সম্পর্কিত বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে, এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা সমস্ত বিকল্প খোলা রেখেই এটি সমাধান করি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে শুক্রবার বা আগামী সোমবার।’
পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করবেন নাকভি। ইসলামাবাদে আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নাকভির এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
ভারতে নিরাপত্তাশঙ্কায় বিশ্বকাপ না খেলার কথা জানিয়ে গত ৪ জানুয়ারি আইসিসিকে ভেন্যু বদলের অনুরোধ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ২১ জানুয়ারি বোর্ডসভার পর আইসিসি জানায়, বাংলাদেশকে পূর্বসূচি অনুযায়ী ভারতেই খেলতে হবে। এরপর গত শনিবার বাংলাদেশের জায়গায় বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভূক্ত করার কথা বিসিবিকে জানায় আইসিসি।
পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলোকে সূত্র জানিয়েছে, নাকভি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে আইসিসির অনিয়ম তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত পাকিস্তানে খেলতে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু তখন তাদের জন্য বিকল্প ভেন্যু দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে তিনি বলেছেন, নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ থেকে বাংলাদেশ ভারতে যেতে চায়নি। কিন্তু তাদের টুর্নামেন্ট থেকে বাদ দেওয়ার পাশাপাশি বদলি হিসেবে স্কটল্যান্ডকে নেওয়া হয়।
সূত্র আরও জানিয়েছে, বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ালে অংশগ্রহণ ফি বাবদ বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির কথাও প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান। তবে, নাকভি এটাও জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে না খেলার সিদ্ধান্ত ভারতের জন্য আরও বড় ক্ষতির কারণ হবে। এর আগে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলো জানায়, টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা বর্জন না করে শুধু ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে সরে দাঁড়াতে পারে পাকিস্তান দল।
ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ। ‘এ’ গ্রুপে পাকিস্তানের চার প্রতিদ্বন্দ্বী দল ভারত, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাষ্ট্র।