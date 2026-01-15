যুবাদের বিশ্বকাপ শুরু আজ, বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষ ভারত
দুই বছর পর আবার চলে এল ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট। জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ার যৌথ আয়োজনের বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে আজ। ১৫ জানুয়ারি থেকে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যুবাদের ক্রিকেটের বৈশ্বিক শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে বাংলাদেশসহ অংশ নিচ্ছে ১৬টি দল।
২০২০ সালের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিশ্বকাপ অবশ্য শুরু হবে ১৭ জানুয়ারি, শনিবার। সেদিন বুলাওয়ের কুইন্স স্পোর্টস ক্লাবে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবেন বাংলাদেশের যুবারা। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের অন্য দুটি ম্যাচ নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে।
চার গ্রুপ থেকে শীর্ষ তিনটি করে মোট ১২টি দল উঠবে সুপার সিক্স পর্বে। যেখানে দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে দলগুলো। সুপার সিক্সে উঠলে ১ নম্বর গ্রুপে পড়বে বাংলাদেশ। যেখানে থাকবে ‘সি’ গ্রুপের তিনটি দল।
২০২০ সালে বিশ্বকাপ জিতে ক্রিকেট–বিশ্বকে চমকে দেওয়া বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল পরের দুটি বিশ্বকাপে তেমন ভালো করতে পারেনি। ২০২২ সালে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা দলটি ২০২৪ সালে বাদ পড়ে সুপার সিক্স পর্ব থেকে।
প্রথম পর্বে কে কোন গ্রুপে
গ্রুপ ‘এ’: অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, জাপান ও শ্রীলঙ্কা
গ্রুপ ‘বি’: বাংলাদেশ, ভারত, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র
গ্রুপ ‘সি’: ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, স্কটল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ে
গ্রুপ ‘ডি’: আফগানিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, তানজানিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ
প্রথম পর্বে বাংলাদেশের ম্যাচ
টুর্নামেন্টের ফরম্যাট
• প্রথম পর্বে ১৬টি দল চার গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে।
• প্রতিটি গ্রুপ থেকে ৩টি করে মোট ১২টি দল সুপার সিক্সে উঠবে।
• সুপার সিক্সে দুই গ্রুপে খেলা হবে। ১ নম্বর গ্রুপে ‘এ’ ও ‘ডি’ গ্রুপের ছয় দল এবং ২ নম্বর গ্রুপে ‘বি’ ও ‘সি’ গ্রুপের ছয় দল খেলবে।
• প্রথম পর্বে সুপার সিক্সে ওঠা দলগুলোর বিপক্ষে পাওয়া পয়েন্ট নেট রান রেট যোগ হবে সুপার সিক্সে।
• সুপার সিক্সে অন্য গ্রুপ থেকে আসা দুটি দলের বিপক্ষে খেলতে হবে। কারা কোন দলের বিপক্ষে খেলবে, সেটি নির্ধারিত হবে প্রথম পর্বে গ্রুপে অবস্থানের ভিত্তিতে। যেমন বাংলাদেশ ‘বি’ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হলে বি১ হিসেবে খেলবে সি২ ও সি৩ দলের বিপক্ষে। গ্রুপে দ্বিতীয় হলে বি২ হিসেবে খেলবে সি১ ও সি৩ দলের বিপক্ষে আর বি৩ হলে খেলতে হবে সি১ ও সি২ দলের বিপক্ষে।
• সুপার সিক্সের দুই গ্রুপের শীর্ষ দুটি করে চারটি দল উঠবে সেমিফাইনালে, এরপর ফাইনাল।