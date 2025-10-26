বৃষ্টির কবলে বিশ্বকাপ, গুগলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে সূচি তৈরির আহ্বান নিউজিল্যান্ড অধিনায়কের

বৃষ্টির কবলে বিশ্বকাপ, গুগলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে সূচি তৈরির আহ্বান নিউজিল্যান্ড অধিনায়কের
এবারের বিশ্বকাপে বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ভোগা দলগুলোর একটি নিউজিল্যান্ড। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে পণ্ড হওয়া ম্যাচ দুটিতে নিউজিল্যান্ডই ছিল স্পষ্ট ফেবারিট। ম্যাচ দুটি জিততে পারলে ভারতের জায়গায় হয়তো তাদেরকেই সেমিফাইনালে দেখা যেত।
নাবি মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ–ভারত ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা বেলা সাড়ে তিনটায়। কিন্তু সেই ম্যাচে প্রথম বল মাঠে গড়িয়েছে বিকেল সাড়ে ৫টায়। প্রতি ইনিংসের দৈর্ঘ্য কমিয়ে আনা হয়েছে ৪৩ ওভারে। কারণ, বৃষ্টি।
বাংলাদেশ দল ১২.২ ওভারে ২ উইকেটে ৩৯ রান করার পর আবার নেমেছে বৃষ্টি। তাই আপাতত খেলা বন্ধ।
বলা যায়, ভারত–শ্রীলঙ্কা যৌথ আয়োজনে চলমান নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে বৃষ্টি নিয়মিতই দাপট দেখাচ্ছে।
আজ বাংলাদেশ–ভারতের ম্যাচটি দিয়ে বিশ্বকাপের প্রথম পর্ব শেষ হচ্ছে। এই পর্বে ২৮ ম্যাচের মধ্যে ১০টিই বৃষ্টির কবলে পড়েছে। ৭টি ম্যাচের ভেন্যু আবার কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম। যে ৫ ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে, সব কটিরই ভেন্যু ছিল এই প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম।
বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ভোগা দলগুলোর একটি নিউজিল্যান্ড। কিউই মেয়েদের দুটি ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে, একটি ম্যাচে ফল এসেছে ডাকওয়ার্থ–লুইস–স্টার্ন (ডিএলএস) পদ্ধতিতে। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে পণ্ড হওয়া ম্যাচ দুটিতে কাগজে–কলমে নিউজিল্যান্ডই ছিল স্পষ্ট ফেবারিট। ম্যাচ দুটি জিততে পারলে ভারতের জায়গায় হয়তো তাদেরকেই সেমিফাইনালে দেখা যেত।
সব মিলিয়ে এবারের বিশ্বকাপের সূচি নিয়ে হতাশ এবং কিছুটা বিরক্ত নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক সোফি ডিভাইন। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে নিয়মিত বৃষ্টি হতে পারে জেনেও আইসিসি সেসব শহরকে ভেন্যু হিসেবে বেছে নেওয়ায় ভবিষ্যতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে সূচি তৈরি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
স্কাই স্পোর্টসকে ডিভাইন বলেন, ‘আসলে আমরা তখনই বুঝেছিলাম, যখন জানলাম, বিশ্বকাপের কিছু অংশ অক্টোবরে শ্রীলঙ্কায় হবে আর সেখানে তখন বর্ষাকাল। এটা জানার জন্য খুব একটা কষ্ট করতে হয় না। গুগলে একটু খুঁজলেই তো হয়। সবার কাছেই ব্যাপারটা পরিষ্কার। আশা করি, ভবিষ্যতে পরিকল্পনা করার সময় কিছুটা দূরদর্শিতা দেখানো হবে, যেন এমন সময় ও জায়গা বেছে নেওয়া না হয়, যেখানে বৃষ্টি সমস্যা করবে। আমি বুঝি টাকা, সম্প্রচারস্বত্ব, পৃষ্ঠপোষক...এগুলো খেলার অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু সারাক্ষণ মাঠ ঢেকে রাখা এবং খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে বসে থাকতে দেখা মোটেও উপভোগ্য নয়।’
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের একক আয়োজক ছিল ভারত। কিন্তু পাকিস্তান সরকার ভারতে দল পাঠাতে রাজি না হওয়ায় তাদের ম্যাচগুলো কলম্বোয় আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কাকেও বেশির ভাগ ম্যাচ খেলানোর সিদ্ধান্ত আসে।
ডিভাইন জানান, বৃষ্টিতে একাধিক ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় পাকিস্তান অধিনায়ক ফাতিমা সানাও হতাশা প্রকাশ করেছেন, ‘(ওয়ানডে) বিশ্বকাপ তো চার বছর পর একবার হয়। আমি ফাতিমা সানাকেও বলতে শুনেছি, ওরা খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পায় না। আমরাও খুব বেশি খেলি না, বিশেষ করে ওয়ানডে সংস্করণে। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট এমন এক কারণে (বৃষ্টি) নষ্ট হচ্ছে, যে ব্যাপারে সবাই আগে থেকেই জানত...এটা খুবই দুঃখজনক।’
বিশ্বকাপে নিজেদের শেষ ম্যাচে আজ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেছে নিউজিল্যান্ড। বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ৮ উইকেটে হেরেছে ভিডাইনের দল। এ ম্যাচ দিয়েই ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিয়েছেন ৩৬ বছর বয়সী ডিভাইন।