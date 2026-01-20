টসে জিতে বোলিংয়ে সিলেট

- টস
- স্বাগতম
০৬: ৩১
টস
টসে জিতেছেন সিলেট টাইটানস অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। আগে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
দলে চারটি পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন মিরাজ। রংপুর রাইডার্সের অধিনায়ক লিটন দাস তাঁর দলে দুটি পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন।
০৬: ২৮
স্বাগতম
বিপিএলে আজ মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে এলিমিনেটর ম্যাচে রংপুর রাইডার্সের মুখোমুখি সিলেট টাইটানস। এই ম্যাচে হেরে যাওয়া দল বাদ পড়বে ফাইনালে ওঠার দৌড় থেকে। জয়ী দল উঠবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে।
বিপিএলে প্লে অফে ওঠা চারটি দলের সর্বশেষ অবস্থা জানতে ক্লিক করুন নিচের লিংকে:
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন