দ্রাবিড়ের সেরা অধিনায়ক কখনো ভারতের অধিনায়কত্ব করেননি

দ্রাবিড়ের সেরা অধিনায়ক কখনো ভারতের অধিনায়কত্ব করেননি
১৬ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন রাহুল দ্রাবিড়। দীর্ঘ এই ক্যারিয়ারে মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন, সৌরভ গাঙ্গুলী, অনিল কুম্বলে, মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো কিংবদন্তিদের অধীনে খেলেছেন। নিজেও ছিলেন পূর্ণকালীন ভারতীয় অধিনায়ক।
কিন্তু রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ইউটিউব শো ‘কুট্টি স্টোরিজ উইথ অ্যাশ’–এ সেরা অধিনায়কের নাম বলতে গিয়ে একেবারে অপ্রত্যাশিত একটি নাম বললেন ভারতীয় ক্রিকেটে ‘দ্য ওয়াল’খ্যাত কিংবদন্তি।
দ্রাবিড়ের চোখে সেরা অধিনায়ক এমন একজন, যিনি ভারতীয় দলকে কখনোই নেতৃত্বই দেননি। তাঁর চোখে সেরা অধিনায়ক ভারতের প্রয়াত সাবেক উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ভি বি চন্দ্রশেখর। তামিলনাড়ুর হয়ে দীর্ঘদিন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। ৮১টি ম্যাচে করেছেন ৪ হাজার ৯৯৯ রান, গড় ৪৩.০৯, সেঞ্চুরি ১০টি। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ভারতের হয়ে খেলেছেন মাত্র সাতটি ওয়ানডে, করেছেন ৮৮ রান।
নিজের সেরা অধিনায়ক নিয়ে দ্রাবিড় বলেছেন, ‘আমি সত্যিই ভি বি চন্দ্রশেখরের অধীনে খেলা খুব উপভোগ করেছি। আমার ক্যারিয়ার মাত্র শুরু হয়েছে তখন। তামিলনাড়ুর হয়ে তাঁর নেতৃত্বে লিগ ক্রিকেট খেলার সময় অনেক কিছু শিখেছি। জেতার মানসিকতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব এসব শিখেছি। তিনি ছিলেন আমার ক্যারিয়ারের প্রথম দিককার অধিনায়কদের মধ্যে একজন, যাঁর অধীনে খেলতে সত্যিই ভালো লেগেছিল।’
তবে শুধু চন্দ্রশেখরই নন, দ্রাবিড় প্রশংসা করেছেন আরও তিন ভারতীয় অধিনায়কের। তাঁর ভাষায়, ‘আমি মনে করি, মহেন্দ্র সিং ধোনি দারুণ ছিলেন। একজন তরুণ খেলোয়াড় হিসেবে দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের নেতৃত্ব দেওয়া মোটেও সহজ ছিল না তাঁর জন্য। কিন্তু ধোনি সেটা দারুণভাবে সামলেছিলেন। সৌরভ গাঙ্গুলীরও ভারতীয় ক্রিকেটে অবদান অনেক, দলকে জয়ের মানসিকতা এনে দিয়েছেন। কুম্বলে অধিনায়ক হিসেবে ভালো ছিল, খুব পরিষ্কার যোগাযোগ রাখত।’
অশ্বিনের আরেক প্রশ্নের জবাবে দ্রাবিড় জানিয়েছেন, তাঁর খেলা জীবনে সবচেয়ে কঠিন দুই বোলার ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার গ্লেন ম্যাকগ্রা আর শ্রীলঙ্কার স্পিনার মুত্তিয়া মুরালিধরন। তিনি বলেছেন, ‘পেস বোলারদের মধ্যে নিঃসন্দেহে গ্লেন ম্যাকগ্রা। আমি ওয়াসিম আকরাম আর ওয়াকার ইউনিসকে খেলেছি তাঁদের ক্যারিয়ারের শেষ দিকে। ওয়াসিমকে যাঁরা ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে খেলেছেন, তাঁরা বলেছেন ওয়াসিম অন্য মানের বোলার ছিল। আমি সেটা আন্দাজ করতে পারি। শেষ সময়েও ওয়াসিম দারুণ ছিলেন। কিন্তু ম্যাকগ্রাকে আমি খেলেছি তাঁর সেরা সময়টায়। অফ স্টাম্পকে ও যতটা চ্যালেঞ্জ করেছে, আর কেউ করেনি।’
মুরালি সম্পর্কে দ্রাবিড় বলেছেন, ‘স্পিনারদের মধ্যে মুরালিই সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ। ওর অনেক দক্ষতা ছিল, দুই দিক থেকেই বল বের করতে পারত। কখনো ক্লান্তও হতো না, লম্বা সময় ধরে বোলিং করত। অসাধারণ ছিল।’