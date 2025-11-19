ক্রিকেট

ছবির গল্পে মুশফিকের শততম টেস্টের আয়োজন

১০০টি টেস্ট খেলা পৃথিবীর যেকোনো ক্রিকেটারের কাছেই অসামান্য অর্জন। সবার এই সৌভাগ্য হয় না। বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আজ এই সৌভাগ্য হলো মুশফিকুর রহিমের। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট খেলতে নেমেছেন মুশফিক। খেলা শুরুর আগে মুশফিককে অভিনন্দন জানিয়ে ছোট্ট একটি আয়োজন করেছিল বিসিবি। সেখানে উপস্থিত ছিল মুশফিকের পরিবার। আসুন ছবির গল্পে দেখে নিই সেসব মুহূর্ত—
ক্যারিয়ারের শততম টেস্টে বিশেষ ক্যাপ মাথায় মুশফিকুর রহিম। ক্যাপের সামনে ‘১০০’ সংখ্যাটি লেখা। আজ মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে
শামসুল হক
ক্যারিয়ারের প্রথম ও শততম টেস্টের সতীর্থদের সই করা দুটি জার্সি উপহার পেয়েছেন মুশফিক। ছবির মধ্যমণি মুশফিক। পাশে তাঁর প্রথম ও শততম টেস্টের সতীর্থরা
শামসুল হক
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম ও সহসভাপতি নাজমূল আবেদীন মুশফিকের হাতে সম্মানসূচক ক্রেস্ট তুলে দেন
শামসুল হক
মুশফিককে বিশেষ ক্যাপ উপহার দেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান
শামসুল হক
জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার মুশফিককে তাঁর শততম টেস্টের বিশেষ ক্যাপ পরিয়ে দেন
শামসুল হক
ক্যারিয়ারের প্রথম ও শততম টেস্টের সতীর্থদের সই করা দুটি স্মারক জার্সির সঙ্গে মুশফিক। পাশে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার ও বর্তমান টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন
শামসুল হক
সন্তান কোলে কথা বলছেন মুশফিকুর রহিম
শামসুল হক
বিশেষ এই আয়োজনে দর্শকদেরও সাক্ষী রাখলেন মুশফিক
শামসুল হক
পরিবারের সঙ্গে মুশফিকুর রহিম
শামসুল হক
বাংলাদেশের সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার আতহার আলী বুকে জড়িয়ে নেন মুশফিককে
শামসুল হক
