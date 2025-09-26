‘বিমান ভূপাতিত’ আর ‘৬-০’ নিয়ে শুনানিতে রউফ—আপনারা কী বুঝেছেন

‘বিমান ভূপাতিত’ আর ‘৬-০’ নিয়ে শুনানিতে রউফ—আপনারা কী বুঝেছেন
২১ সেপ্টেম্বর ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে প্ররোচনামূলক অঙ্গভঙ্গির দায়ে অভিযুক্ত পাকিস্তানের দুই ক্রিকেটার হারিস রউফ আর সাহিবজাদা ফারহান আজ শুনানিতে অংশ নিয়েছেন। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত আইসিসির শুনানিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে যুক্তি তুলে ধরেন ওপেনার ফারহান।
আর হারিস রউফকে বিমান ভূপাতিতের অঙ্গভঙ্গি ও ৬–০ ইশারা দেখানো নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি পাল্টা জিজ্ঞাসা করেন—‘আপনারা এতে কী বুঝেছেন?’ ভারতের সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে সূত্রের বরাতে এ খবর দিয়েছে।
এশিয়া কাপ সুপার ফোরের ম্যাচে পাকিস্তানের রউফ বাউন্ডারিতে ফিল্ডিং করার সময় গ্যালারি থেকে ‘কোহলি কোহলি’ চিৎকারের মুখে পড়েন। এরপর রউফকে হাত দিয়ে বিমান ভূপাতিতের ভঙ্গি করতে দেখা যায়। আবার হাতের আঙুল ব্যবহার করে ৬ এবং শূন্য দেখান তিনি।
সেদিন বোলিংয়ের সময় ভারতের ওপেনার অভিষেক শর্মার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে আঙুল তুলতেও দেখা যায় রউফকে। এর আগে পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের সময় ফিফটি পূর্ণ হওয়ার পর ফারহান ব্যাটকে বন্দুকের মতো করে ধরে গুলি ছোড়ার ভঙ্গিতে উদ্যাপন করেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভারতীয় সমর্থকেরা এসব অঙ্গভঙ্গির সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, বিমান ভূপাতিত, ৬–০ এবং বন্দুক দেখানোর মাধ্যমে ভারতের সামরিক বাহিনীকে কটাক্ষ করেছেন রউফ–ফারহানরা। চলতি বছরের মে মাসে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ৬টি বিমান ভূপাতিত করেছিল বলে দাবি পাকিস্তানের। যদিও ভারত তা অস্বীকার করেছে।
ম্যাচের মধ্যে পাকিস্তানের দুই ক্রিকেটারের আচরণকে প্ররোচনামূলক অভিহিত করে আইসিসির কাছে অভিযোগ করে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। রউফ ও ফারহান তা অস্বীকার করায় আজ শুনানির আয়োজন করা হয়।
সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র ইন্ডিয়া টুডেকে জানায়, রউফ নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। তিনি ৬–০ ইশারার কোনো অর্থ নেই এবং এটি ভারতের উদ্দেশে দেওয়া হয়নি বলে জানান। একপর্যায়ে তিনি আইসিসি কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর ওই আচরণে তাঁরা কী বুঝেছেন। তবে তাঁকে কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি।
রউফের পাশাপাশি ফারহানকেও শুনানিতে তাঁর ‘বন্দুক–উদ্যাপন’ নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। উদ্যাপনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না জানিয়ে ফারহান বলেন, অতীতে ভারতের এমএস ধোনি এবং বিরাট কোহলিও এ ধরনের উদ্যাপন করেছেন। নিজের উদ্যাপনের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে তিনি বলেন, একজন পাঠান সম্প্রদায়ের ব্যক্তি হিসেবে এটি তাঁর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। তাঁর এলাকায় বিয়েসহ অন্যান্য উৎসবে বন্দুক তাক করা উদ্যাপন সাধারণ ঘটনা।
ফারহান–রউফ ছাড়াও আজ আইসিসির শুনানিতে অংশ নিয়েছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্যের অভিযোগ এনেছে। ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে সূর্যকুমার ‘অপারেশন সিঁদুর’ উল্লেখ করেছিলেন, যা এ বছরের মে মাসে পাকিস্তানে ভারতের সামরিক আক্রমণের নাম।