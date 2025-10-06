আমিনুলই আবার বিসিবি সভাপতি, সহসভাপতি কারা
বিসিবির পুরো নির্বাচনের মতো এটিও ছিল অনুমিতই। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা তাই হলো শুধু আনুষ্ঠানিকতাই। বিসিবি সভাপতি হিসেবে আবার দায়িত্ব নিচ্ছেন আমিনুল ইসলাম। আজ রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচনে ২৫ জন পরিচালক নির্বাচিত হন।
পরে তাঁদের ভোটে নতুন সভাপতি হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন আমিনুল। একই নির্বাচনে দুজন সহসভাপতিও মনোনীত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন—ফারুক আহমেদ ও শাখাওয়াত হোসেন।
ফলাফল ঘোষণা করতে এসে সংবাদ সম্মেলনে আমিনুলকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন।
গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে প্রথমবারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হন আমিনুল। তখন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীত পরিচালক হিসেবে ফারুক আহমেদকে সরিয়ে তাঁকে সভাপতি করা হয়। এবার আমিনুল ঢাকা বিভাগের পরিচালক হিসেবে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।
বিসিবির সর্বশেষ ভোটে দুজন সহসভাপতি ছিলেন ফাহিম সিনহা ও নাজমূল আবেদীন। তাঁদের মধ্যে ফাহিম এবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেও প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। আর নাজমূল ঢাকা জেলা থেকে কাউন্সিলর হয়ে একই বিভাগের পরিচালক হয়েছেন।
নতুন করে সহসভাপতি হওয়া ফারুক আহমেদ বিসিবির সভাপতিও ছিলেন। অন্য সহসভাপতি শাখাওয়াত সর্বশেষ বিসিবি সভাপতির ক্রিকেট পর্যটন বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন।