বিপিএল: টসে জিতেছে সিলেট, ব্যাটিংয়ে চট্টগ্রাম

১২: ০১
টসে হেরে ব্যাটিংয়ে চট্টগ্রাম
টসে ছিলেন দুই মেহেদী—সিলেটের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ আর চট্টগ্রামের অধিনায়ক মেহেদী হাসান। জিতেছেন মিরাজ।
সিলেট অধিনায়ক বেছে নিয়েছেন আগে বোলিং। চট্টগ্রামের হয়ে ইনিংস ওপেন করতে নেমেছেন অ্যাডাম রসিংটন ও মোহাম্মদ নাঈম। সিলেটের হয়ে বোলিং শুরু করেছেন রুয়েল মিয়া।
১১: ৫৮
স্বাগত
দ্বাদশ বিপিএলের লিগ পর্বের সিলেট টাইটানস–চট্টগ্রাম রয়্যালস ম্যাচের লাইভ ব্লগে সবাইকে স্বাগত। চট্টগ্রাম ৫ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় আর সিলেট ৬ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে। দুই দলের ম্যাচের তাৎক্ষণিক ঘটনাপ্রবাহ ও তথ্য–উপাত্ত জানতে চোখ রাখুন এখানে।