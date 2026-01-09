বিপিএল: ৩৭ বলে ৩৮ করা জাকেরকে আউট করলেন মোস্তাফিজ

- যেভাবে আউট হায়দার
ঘণ্টায় ১৪৯ কিলোমিটার গতিতে করা নাহিদ রানা শর্ট বলটি থেকে কোনোভাবে বাঁচতে চাইলেন হায়দার আলী। শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি পারেননি। বল গ্লাভসে লেগে গেছে উইকেটকিপার নুরুল হাসানের হাতে। ৪ বলে ১ রান করেছেন হায়দার।
সৌম্যর পর ফিরলেন নবীরও
২ রান আর ২ উইকেট।
নিজের দ্বিতীয় ওভার করতে এসে নোয়াখালীকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিলেন রংপুর স্পিনার খুশদিল। ওভারের প্রথম বলে ৩১ রান করা সৌম্যকে ফেরানোর পর দ্বিতীয় বলে বোল্ড করেছেন নবীকে। পুরো ওভারে দিয়েছেন ২ রান।
১১ ওভার শেষে নোয়াখালীর রান ৪ উইকেটে ৮৬।
ফিরলেন হাবিবুর
নোয়াখালী ৮ ওভারে: ৬৯/২
১৬ বলে ৩০ রান করে ফিরলেন হাবিবুর। পাকিস্তান স্পিনার সুফিয়ান মুকিমের বলে লং অনে লিটন দাসের হাতে ক্যাচ দিয়েছেন তিনি।
৬ ওভারে ৬৬
ব্যাট হাতে দারুণ শুরু পেয়েছে নোয়াখালী। দলীয় ২৫ রানে শাহাদত হোসেন আউট হলেও রানের গতি থামেনি তাদের। সৌম্য ও হাবিবুরের ব্যাটে দলটি পাওয়ার প্লেতে তুলেছে ৬৬ রান।
২৯ রানে ব্যাটিং করছেন হাবিবুর। ২৩ রানে সৌম্য।
বোলিংয়ে এসেই উইকেট মোস্তাফিজের
নোয়াখালী এক্সপ্রেস: ৩ ওভারে ৩০/১।
ম্যাচে প্রথমবার বোলিংয়ে এসেই উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। তাঁর প্রথম বলেই ব্যাট দিয়ে স্টাম্পে টেনে বোল্ড হয়েছেন শাহাদাত হোসেন। শাহাদাত ৮ বলে ৩ চারে ১৪ রান করেছেন।
নতুন ব্যাটসম্যান হাবিবুর রহমান, সঙ্গে আছেন সৌম্য সরকার।
নোয়াখালীর উড়ন্ত শুরু
রংপুরের বিপক্ষে ম্যাচে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে দারুণ শুরু করেছে নোয়াখালী। প্রথম ২ ওভার থেকে দলটি তুলেছে ২৫ রান।
রংপুর পেসার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর প্রথম ওভার থেকে এসেছে ১৪ রান। এরপর ডানহাতি স্পিনার ইফতিখার আহমেদের ওভার থেকে এসেছে ১১।