বাংলাদেশের বিপক্ষে কারা আছেন নেদারল্যান্ডস দলে
এশিয়া কাপের প্রস্তুতি হিসেবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। আগস্ট–সেপ্টেম্বরের এই সিরিজের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নেদারল্যান্ডস। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নেদারল্যান্ডসের দল ঘোষণার কথা জানিয়েছে।
এই আগস্টে বাংলাদেশের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি ও সমানসংখ্যক ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলার কথা ছিল ভারতের বিপক্ষে। তবে সরকারের সবুজ সংকেত না পাওয়ায় সফরটি বাতিল করে বিসিসিআই। এশিয়া কাপের আগে প্রায় দেড় মাস কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ ছিল না বাংলাদেশের।
এরপর নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে তিন ম্যাচের এই সিরিজটি আয়োজন করেছে বিসিবি। আগামী ২৭ আগস্ট তিন ম্যাচর সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসবে ডাচ দল। ৩০ আগস্ট এবং ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর হবে তিনটি ম্যাচ। সব ম্যাচই হবে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।
বাংলাদেশ এখনো দল ঘোষণা করেনি। তবে সম্ভাব্য খেলোয়াড়েরা সবাই সিলেটে চলে গেছেন। আজ থেকে আগামী তিন দিন দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত স্কিল অনুশীলন করবেন তাঁরা। ২৩ আগস্ট বিরতি দিয়ে ২৪ ও ২৫ তারিখ হবে ম্যাচ পরিস্থিতির অনুশীলন। এরপর ২৬ আগস্ট বিসিবি হাই পারফরম্যান্স দলের সঙ্গে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন ক্রিকেটাররা।
বাংলাদেশের বিপক্ষে নেদারল্যান্ডস দল:
ম্যাক্স ও’ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, অনিল নিদামানুরু, স্কট এডওয়ার্ডস, নোয়াহ ক্রুস, সাকিব জুলফিকার, রায়ান ক্লাইন, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকেরেন, শারিজ আহমেদ, বেন ফ্লেচার, ড্যানিয়েল ডোরাম, টিম প্রিঙ্গল ও ফ্রেড ক্লাসেন।