কোহলির সেঞ্চুরি দেখে সাঙ্গাকারার প্রশ্ন—আমি কোথায়

Most runs in ODI cricket:



Sachin Tendulkar 18246 in 452 inns

Kumar Sangakkara 14234 in 380 inns

Ricky Ponting 13704 in 365 inns

Sanath Jayasuriya 13430 in 433 inns

VIRAT KOHLI 12754 in 259 inns



