শেষ বলে ছক্কায় ম্যাচ জেতালেন বিপিএলে ৪৩১ রান করা ক্লার্ক

শেষ বলে ছক্কায় ম্যাচ জেতালেন বিপিএলে ৪৩১ রান করা ক্লার্ক
শেষ ৩ বলে ৫ নাকি ১ বলে ৫—ব্যাটসম্যানের জন্য কোন সমীকরণ মেলানো কঠিন? বলতে পারেন এটা কোনো প্রশ্ন হলো! ১ বলে ৫ রানের সমীকরণ মেলানোই নিঃসন্দেহে কঠিন। কাল ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট ‘দ্য হানড্রেড’–এ এই কঠিন সমীকরণটাই মিলিয়েছেন ইংলিশ ব্যাটসম্যান গ্রাহাম ক্লার্ক।
অথচ তাঁর সামনে ৩ বলে ৫ রানের সমীকরণও ছিল। কিন্তু টানা দুই বল ব্যাটে লাগাতে না পারার পর ইনিংসের শেষ বলে ছক্কা মেরে নর্দার্ন সুপারচার্জার্সকে জিতিয়েছেন ক্লার্ক।
সাউদাম্পটনে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে সাউদার্ন ব্রেভ তুলেছিল ১০০ বলে ১৩৯ রান। এই রান ৭ উইকেট হারিয়ে তাড়া করে নর্দার্ন সুপারচার্জার্স। এটি সাউদার্ন ব্রেভের এবারের আসরে প্রথম হার। নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচ জিতেছিল দলটি। নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের এবারের আসরে এটি দ্বিতীয় জয়।
এমনিতে টপ অর্ডারে ব্যাটিং করেন ক্লার্ক। সর্বশেষ বিপিএলে চিটাগং কিংসের হয়ে টপ অর্ডারে খেলেই ৪৩১ রান করেন, পেয়েছিলেন একটি সেঞ্চুরিও। তবে হানড্রেডে তিনি যে দলটিতে খেলছেন, সেখানে ওপেনিংয়ে আছেন জ্যাক ক্রলি ও ডেভিড ম্যালান।
সে জন্যই এই দলে ব্যাটিংয়ে নামতে হচ্ছে মিডল অর্ডারে, ৬ নম্বরে নেমে ম্যাচ শেষ করার দায়িত্বটা তাঁর। কাল ২৪ বলে ৩৮ রানে অপরাজিত ছিলেন ক্লার্ক। নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের অবশ্য আরও সহজেই জেতার কথা ছিল।
কারণ, শেষ ১০ বলে তাদের দরকার ছিল ১১ রান। কিন্তু জফরা আর্চারের করা ইনিংসের ১৯তম ওভারে রান আসে মাত্র ১, উইকেট পড়ে ২টি। তাতে শেষ ওভারে ১০ রানের সমীকরণে এসে দাঁড়ায় সুপারচার্জার্স।
শেষ ওভারে প্রথম ২ বল থেকেই ৫ রান তুলে ফেলেন আদিল রশিদ ও ক্লার্ক। টাইমাল মিলসের করা সেই ওভারের পরের দুই বলে কোনো রান নিতে পারেননি ক্লার্ক। এরপর (হানড্রেডে ৫ বলে ওভার) শেষ বলে ক্লার্ক কী করেছেন সেটা তো সবার জানা।
মিডল অর্ডারে খেলার কারণে পাওয়ার হিটিং নিয়ে কাজ করেছেন ক্লার্ক। ম্যাচ জয়ের পর ক্লার্ক বলেছেন, ‘মিডল অর্ডারে এর আগে কখনোই ব্যাটিং করিনি। কয়েক দিন ধরে নিল ম্যাকেঞ্জির (ব্যাটিং কোচ) সঙ্গে বসে নিজের পাওয়ার হিটিং উন্নত করার চেষ্টা করেছি।’