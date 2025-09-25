ক্যাচ মিসই টার্নিং পয়েন্ট হয়েছে, মনে করেন জাকেরও

ক্যাচ মিসই টার্নিং পয়েন্ট হয়েছে, মনে করেন জাকেরও
একটা ক্যাচই কি তাহলে ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিল!
তানজিম হাসানের বলে অভিষেক শর্মা ক্যাচ দিয়েছিলেন উইকেটের পেছনে। ঝাঁপিয়ে পড়ে বলের নাগালও পেয়েছিলেন জাকের আলী। তবে বলটা তিনি গ্লাভসে জমাতে পারেননি। তখনো অভিষেকের রান ৭ বলে ৭। জীবন পাওয়ার পর থেকেই বিধ্বংসী হতে শুরু করেন ভারতের বাঁহাতি ওপেনার।
২৫ বলে তুলে নেন হাফ সেঞ্চুরি। রিশাদ হোসেনের দুর্দান্ত ফিল্ডিং আর থ্রোতে রান আউট হয়ে ফেরার আগে করে যান ৩৭ বলে ৭৫ রান। জাকের ক্যাচ ছাড়ার পর অভিষেকের ব্যাট থেকে এসেছে আরও ৬৮ রান। শেষ পর্যন্ত ভারত ৬ উইকেটে ১৬৮ রান করার পর দুবাইয়ে কাল বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ জিতেছে ৪১ রানে।
জাকেরের ওই ক্যাচ মিসই কি তাহলে বদলে দিয়েছে ম্যাচের ভাগ্য? এক সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের উত্তরে ম্যাচশেষে সংবাদ সম্মেলনে আসা জাকের বলেছেন, ‘আপনি বলতে পারেন। কারণ সে এরপর দ্রুত রান তুলেছে।’ ক্যাচটা তাঁর ধরা উচিত ছিল বলেও মনে করেন জাকের, ‘আসলে এটা রেগুলেশন ক্যাচ ছিল। এই পর্যায়ের ক্রিকেটে এটা ধরা উচিত। আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। কিন্তু বলটা পড়ে গেছে।’
পরে জাকের সুবিধা করতে পারেননি ব্যাটিংয়েও। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের অধিনায়কত্বের অভিষেকে ৫ বল খেলে করেছেন ৪ রান। যদিও তিনি হয়েছেন রান আউট। ফিনিশিং ভালো করতে না পারার চাপ বাড়ছে জাকেরের ওপরও।
তিনি বলছেন আজ রান আউট না হলে গল্পটা ভিন্নই হতো, ‘আজকে যদি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারতাম…হয়তো রান আউটটা টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি (শেষদিকে রান করা)। আমাদের কাজই এটা কীভাবে ফিনিশিং দেওয়া যায়, টিমকে সাহায্য করা যায়, জেতানো যায়।’
শুধু জাকের নন, বাংলাদেশের বাকি ব্যাটসম্যানরাও সুবিধা করতে পারেননি। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৪৪ রান ছিল তাঁদের। সেখান থেকে অলআউট ১২৭ রানে। সাইফ হাসান ও পারভেজ হোসেন ছাড়া আর কোনো ব্যাটসম্যানই দুই অঙ্কে নিতে পারেননি ব্যক্তিগত সংগ্রহ।
এ নিয়ে জাকের বলেছেন, ‘আমরা ভালো এক্সিকিউট করি নাই। আপনি যদি শেষ কয়েকটা ম্যাচ দেখেন, মাঝের ওভারে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি। তাঁদের রিস্ট স্পিনার ছিল, চায়নাম্যান ছিল। আমরাও আজকে ভালো করতে পারি নাই।’
বাংলাদেশ দল এশিয়া কাপের সুপার ফোরে নিজেদের পরবর্তী ম্যাচ খেলবে বৃহস্পতিবারই, প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। এই ম্যাচের জয়ী দল ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের বিপক্ষে ফাইনালে খেলবে।