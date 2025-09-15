হাত না মেলানোর ঘটনায় ম্যাচ রেফারিকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি পাকিস্তানের

হাত না মেলানোর ঘটনায় ম্যাচ রেফারিকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি পাকিস্তানের
দুবাইয়ে গতকাল এশিয়া কাপের ম্যাচে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভারতের খেলোয়াড়দের হাত না মেলানো নিয়ে বিতর্কে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। সর্বশেষ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এশিয়া কাপ থেকে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে ‘অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়ার’ দাবি জানিয়েছেন। নাকভির অভিযোগ, পাইক্রফটই নাকি ম্যাচের আগে দুই দলের অধিনায়ককে টসের সময় হাত মেলাতে বারণ করেছিলেন! নকভি শুধু পিসিবি চেয়ারম্যানই নন, তিনি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) বর্তমান সভাপতিও।
আজ এক্সে করা এক টুইটে নাকভি জানান, ‘আইসিসির আচরণবিধি আর এমসিসির “স্পিরিট অব ক্রিকেট” আইনের লঙ্ঘন হয়েছে ম্যাচ রেফারির পক্ষ থেকে। এ নিয়ে আইসিসির কাছে অভিযোগ জমা দিয়েছে পিসিবি। আমরা চাই, এশিয়া কাপ থেকে তাঁকে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া হোক।’
সত্যি সত্যি এমন কিছু ঘটেছিল কি না, তা জানতে আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ইএসপিএনক্রিকইনফো। তবে এ প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত তারা কোনো উত্তর পায়নি। যদিও এশিয়া কাপ এসিসির টুর্নামেন্ট, আইসিসির কোনো সাংগঠনিক ভূমিকা নেই। তবে ম্যাচ রেফারি নিয়োগ দেয় আইসিসিই। কোনো দায়িত্ব থেকে কাউকে সরিয়ে নতুন কাউকে দায়িত্ব দিতে হলে আইসিসিকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে।
দুবাইয়ে কাল রাতে পাকিস্তানের করা ১২৮ রান তাড়া করতে নেমে ভারত জিতে গেছে মাত্র ১৫.৫ ওভারেই। শুধু টসের সময় নয়, ম্যাচ শেষেও পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতের কেউ। ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ছক্কা মেরে ম্যাচ শেষ করতেই ভারতীয় খেলোয়াড়েরা সোজা ঢুকে যান ড্রেসিংরুমে। পাকিস্তানের খেলোয়াড়েরা তখন অভ্যাসমতো হাত মেলানোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের দাবি, এমনকি ভারতের ড্রেসিংরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা পাকিস্তানিদের সঙ্গে দেখা করতেও বের হননি কেউ। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা আর ম্যাচ–পরবর্তী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যাননি। পরে পাকিস্তানের কোচ মাইক হেসন সাংবাদিকদের বলেছেন, ভারতের ওই সিদ্ধান্ত ছিল ‘হতাশাজনক’।
এই ঘটনার পর থেকে মহসিন নাকভি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে দুবার বিবৃতি দিয়েছেন। হারের পর তিনি ভারতকে ‘খেলায় রাজনীতি টেনে আনা’ ও ‘খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের’ অভাবের জন্য দোষারোপ করেন। অন্যদিকে, সূর্যকুমার যাদব সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, ‘জীবনের কিছু বিষয় খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।’
এশিয়া কাপে মোট দুজন ম্যাচ রেফারি আছেন। অ্যান্ডি পাইক্রফটের সঙ্গে আছেন রিচি রিচার্ডসনও। পাইক্রফটের আরও দুটি ম্যাচ পরিচালনার কথা, দুবাইয়ে আজ হংকং-শ্রীলঙ্কা এবং বুধবার পাকিস্তান-সংযুক্ত আরব আমিরাত ম্যাচ।