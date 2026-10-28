মিরপুর টেস্ট: টসে জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, নেই মুশফিক

- চোটের কারণে নেই মুশফিক
- বাংলাদেশ একাদশ
- টস
- বাংলাদেশ অধিনায়কের চোখ শুধু মিরপুর টেস্টেই
- স্বাগত!
চোটের কারণে নেই মুশফিক
গতকাল সকালে অনুশীলনের সময় আঙুলে চোট পেয়েছিলেন মুশফিকুর রহিম। তখন ব্যথায় কাতরাতে দেখা যায় তাঁকে। ডান হাতের তর্জনিতে টেপ পেঁচিয়ে ড্রেসিংরুমে ফিরে যাওয়া মুশফিক গতকাল আর ব্যাটিংও করেননি। এক্সরে রিপোর্টে গুরুতর কোনো সমস্যা ধরা না পড়ায় কাল রাতে বলা হয়েছিল তিনি একাদশের জন্য বিবেচনায় থাকবেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাখা হয়নি। ২০২৪ এর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সর্বশেষ টেস্ট খেলেননি মুশফিক। তখনো চোটের কারণে তিনি দলে ছিলেন না।
মুশফিকের জায়গায় খেলছেন তাওহিদ হৃদয়। গত জুনে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর। এরপর গত আগস্টে দক্ষিণ আফ্রিকায় ‘এ’ দলের হয়ে সাড়ে তিন শ রানের ইনিংস খেলেছেন।
বাংলাদেশ তাদের একাদশ সাজিয়েছে দুই পেসার শরীফুল ইসলাম ও হাসান মাহমুদের সঙ্গে তিন স্পিনার নিয়ে।
বাংলাদেশ একাদশ
নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, সাদমান ইসলাম, মুমিনুল হক, লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাঈম হাসান, হাসান মাহমুদ, তাইজুল ইসলাম, শরীফুল ইসলাম।
টস
মিরপুর টেস্টে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন।
বাংলাদেশ অধিনায়কের চোখ শুধু মিরপুর টেস্টেই
টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্ট তালিকায় চারে থাকা বাংলাদেশের ফাইনালে যেতে হলে বর্তমান চক্রে হাতে থাকা ছয় টেস্টের অন্তত চারটিতে জিততেই হবে, যার শুরুটা তারা করতে চাইবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মিরপুর টেস্ট দিয়ে। বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন অবশ্য গতকাল জানিয়েছেন, আপাতত তাঁর চোখ শুধু মিরপুর টেস্টে। মানে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিয়ে এখনই তিনি ভাবছেন না।
পয়েন্ট তালিকায় আটে থাকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবশ্য সে রকম কোনো চাপ নেই। সেরা পাঁচে থেকে চক্র শেষ করতে পারলেই তারা খুশি। তাতে অন্তত বাড়তি কিছু আর্থিক সুবিধা তো মিলবে!
স্বাগত!
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি দুই দল। মিরপুর টেস্টে প্রথম আলোর লাইভে আপনাকে স্বাগত।