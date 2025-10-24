ভারতের হোটেলে ইঁদুরের উৎপাত, আতঙ্কিত অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটাররা

ভারতের হোটেলে ইঁদুরের উৎপাত, আতঙ্কিত অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটাররা
অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা যখন হোটেলে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই তাঁদের ডাইনিং টেবিলের পাশ দিয়ে একটি ইঁদুর চলে যায়।
হোটেলে ডিনার করছিল অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দল। এমন সময় ডাইনিং টেবিলের পাশ দিয়ে হঠাৎ একটি ইঁদুর দৌড়ে যায়। তা দেখে আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন অ্যালিসা হিলি, এলিসি পেরি, অ্যাশলে গার্ডনাররা।
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে এ মুহূর্তে ভারতে আছে অস্ট্রেলিয়া দল। সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটেছে বিশাখাপট্টনমের টিম হোটেলের ডাইনিং হলে। বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা এখন ইন্দোরে আছে। আগামীকাল সেখানে তারা প্রথম পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে।
কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা যখন হোটেলে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই তাঁদের ডাইনিং টেবিলের পাশ দিয়ে একটি ইঁদুর চলে যায়। এ দৃশ্য দেখে কয়েকজন খেলোয়াড় আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন, কেউ কেউ ইঁদুরের ভয়ে চেয়ারের ওপরে উঠে বসেন।
হোটেলকর্মীরা দ্রুত সেখানে ছুটে গিয়ে ইঁদুর ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইঁদুরটি এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। ফলে পুরো ডাইনিং হলে একপ্রকার বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।
ঘটনাটি নিয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মজার ছলে একটি ভিডিও শেয়ার করে, যেখানে নারী ক্রিকেটাররা হাসতে হাসতে ঘটনার বর্ণনা দেন।
অলরাউন্ডার কিম গার্থ বলেন, ‘আমরা তখন খাবার শেষ করে উঠতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ইঁদুরটা দেখা দিল। আমরা ভেবেছিলাম ওটা চলে গেছে। কিন্তু ও আবার ফিরে এল। আর তখন সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।’
এ ঘটনায় ভারতের হোটেলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
অনেক আগেই বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা অস্ট্রেলিয়া এখন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে। আগামীকাল দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারলে সেমিফাইনালে স্বাগতিক ভারতের মুখোমুখি হবে হিলির দল।