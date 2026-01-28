১৫ বলে ফিফটি দুবের, তবু বড় হার ভারতের

১৫ বলে ফিফটি দুবের, তবু বড় হার ভারতের
ওভারের প্রথম বল মেরেছিলেন বোলারের মাথায় ওপর দিয়ে। তবে ফিল্ডারের তৎপরতায় সন্তুষ্ট থাকতে হল দুই রান নিয়ে। পরের পাঁচ বলে আর ফিল্ডারদের কিছু করতে দিলেন না—৪, ৬, ৪, ৬, ৬।
বিশাখাপট্টনমে নিউজিল্যান্ডের ইশ সোধির বলে এই ঝড়টা বইয়ে দিয়েছেন ভারতের শিবম দুবে। সিরিজের চতুর্থ টি-টুয়েন্টিতে সোধির এক ওভারে ২৮ রান তোলা দুবে ফিফটি করেছেন ১৫ বলে। তবে এমন ঝোড়ো ইনিংসের সমাপ্তিটা হয়েছে দুর্ভাগ্যজনক রানআউটে। শেষ পর্যন্ত হেরেছে তাঁর দলও।
নিউজিল্যান্ডের ২১৫ রান তাড়ায় ভারত অলআউট হয়েছে ১৬৫ রানে। ৫০ রানের বড় ব্যবধানে হারলেও ভারত সিরিজে এগিয়ে আছে ৩-১ ব্যবধানে।
আগেই সিরিজ নিশ্চিত করে ফেলা ভারত আজ রান তাড়ায় প্রথম বলেই হারায় অভিষেক শর্মার উইকেট। গত ম্যাচে ১৪ বলে ফিফটি করা অভিষেক এবার ম্যাট হেনরির বলে ক্যাচ দেন ডেভন কনওয়ের হাতে। কিছুক্ষণ পর অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জ্যাকব ডাফির বলে তাঁরই হাতে ক্যাচ দিলে ৯ রানে দুই উইকেট হারায় ভারত। তবে সঞ্জু স্যামসন, রিংকু সিং আর শিবম দুবের ব্যাটে ভর করে রান তাড়ার সম্ভাবনা ভালোমতোই জিইয়ে রাখে স্বাগতিকেরা।
সঞ্জু ১৫ বলে ২৪ আর রিংকু ৩০ বলে ৩৯ রান করে ফেরর পথে ভরসা ছিলেন দুবে। ছয় নম্বরে নামা এই বাঁহাতি ১৫তম বলে পঞ্চাশ ছুঁয়ে ভারতের হয়ে তৃতীয় দ্রুততম আন্তর্জাতিক ফিফটির কীর্তি গড়েন (যুবরাজ ১২ বলে, অভিষেক ১৪ বলে ফিফটি করেছিলেন)।
দুবের ইনিংসটি থামে আচমকা রানআউটে। পনেরোতম ওভারের শেষ বলে হর্ষিত রানার সোজাসুজি খেলা বল বোলার হেনরির আঙুল ছুঁয়ে স্টাম্পে আঘাত হানলে রানআউট হন ওই মুহূর্তে নন স্ট্রাইকে থাকা দুবে। থামে ২৩ বলে ৭ ছক্কা ৩ চারে করা ৬৫ রানের ইনিংস। দুবের আউটের সময় ভারতের রান ছিল ৬ উইকেটে ১৪৫। পরের ২২ বলের মধ্যে শেষ চার উইকেট হারিয়ে অলআউট হয় ভারত।
এর আগে নিউজিল্যান্ডকে শুরুতেই ১০০ রান এনে দেন দুই ওপেনার কনওয়ে ও টিম সেইফার্ট। কনওয়ে ২৩ বলে ৪৪ আর সেইফার্ট ৩৬ বলে ৬২ রান করেন। এর পর বড় কোনো জুটি না হলেও ড্যারিল মিচেলের ১৮ বলে অপরাজিত ৩৯, গ্লেন ফিলিপসের ১৬ বলে ২৪ ও জ্যাক ফোকসের ৬ বলে ১৩* ছোট ছোট ইনিংসে ভর করে ৭ উইকেটে ২১৫ রানে পৌঁছে যায় কিউইরা। যা দলটিকে এনে দেয় সিরিজের প্রথম জয়।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
নিউজিল্যান্ড: ২০ ওভারে ২১৫/৭ (সেইফার্ট ৬২, কনওয়ে ৪৪, মিচেল ৩৯*; অর্শদীপ ২/৩৩, কুলদীপ ২/৩৯)।
ভারত: ১৮.৩ ওভারে ১৬৫ (দুবে ৬৫, রিংকু ৩৯, সঞ্জু ২৪; স্যান্টনার ৩/২৬, ডাফি ২/৩৩)।
ফল: নিউজিল্যান্ড ৫০ রানে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: টিম সেইফার্ট।