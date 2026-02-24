নারী টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ: অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের গ্রুপে বাংলাদেশ

নারী টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ: অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের গ্রুপে বাংলাদেশ
বাছাইপর্বে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে ২০২৬ নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় সেই বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডসকে গ্রুপসঙ্গী হিসেবে পেয়েছে নিগার সুলতানার দল। বাংলাদেশ খেলবে ১ নম্বর গ্রুপে। আইসিসি আজ বিশ্বকাপের গ্রুপিং ও সূচি ঘোষণা করেছে। ১২টি দল দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। ২ নম্বর গ্রুপে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের সঙ্গে আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড।
১২ জুন এজবাস্টনে স্বাগতিক ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠবে এবারের বিশ্বকাপের। দুই দিন পর এজবাস্টনে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ১৭ জুন অস্ট্রেলিয়া, ২০ জুন পাকিস্তান, ২৫ জুন ভারত ও ২৮ জুন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো খেলবে নিগার সুলতানার দল। এর মধ্যে শেষ ম্যাচটি তারা খেলবে লর্ডসে।
এই টুর্নামেন্ট দিয়েই প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডের মাটিতে খেলার অভিজ্ঞতা হবে বাংলাদেশ নারী দলের। বাংলাদেশের অধিনায়ক নিগার সুলতানার তর সইছে না ইংল্যান্ডে খেলতে। আইসিসিকে বলেছেন, ‘আমরা আগে কখনো ইংল্যান্ডে খেলিনি, তাই একটু রোমাঞ্চিত। তবে জানি, বড় একটি চ্যালেঞ্জ হতে যাচ্ছে এই টুর্নামেন্ট। তবে এত বড় আসরে মাঠে নামার জন্য আমাদের তর সইছে না। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেব, সেরা ক্রিকেট খেলব এবং দেশের জন্য ম্যাচ জিতব।’
গ্রুপ পর্বের লড়াই শেষে দুই গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি করে চারটি দল খেলবে সেমিফাইনালে। ৩০ জুন ও ২ জুলাই ওভালে হবে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ের ম্যাচ দুটি। ৫ জুলাই লর্ডসে হবে নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল।