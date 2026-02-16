টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
শেষ আটে উঠতে কোন দলের কী হিসাব
গতকাল প্রথম দল হিসেবে সুপার এইট নিশ্চিত করেছে ‘সি’ গ্রুপের দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পরে দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ আটে উঠেছে ‘এ’ গ্রুপের ভারত। সুপার এইটের অন্য ছয়টি দল কারা হবে, কোন দলের কেমন সম্ভাবনা, কোন দলকে কী করতে হবে—
গ্রুপ ‘এ’ পয়েন্ট তালিকা
ভারত
হাতে থাকা ম্যাচ: নেদারল্যান্ডস (১৮ ফেব্রুয়ারি)
সুপার এইট নিশ্চিত।
পাকিস্তান
হাতে থাকা ম্যাচ: নামিবিয়া (১৮ ফেব্রুয়ারি)
নামিবিয়াকে হারালেই সুপার এইটে উঠবে সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। হেরে গেলে বাদ পড়তে হবে।
যুক্তরাষ্ট্র
হাতে কোনো ম্যাচ নেই।
পাকিস্তান শেষ ম্যাচে হারলেই টানা দ্বিতীয়বার শেষ আটে উঠে যাবে যুক্তরাষ্ট্র। নেট রান রেটে এগিয়ে আছে দলটি।
নেদারল্যান্ডস
হাতে থাকা ম্যাচ: ভারত (১৮ ফেব্রুয়ারি)
ভারতকে হারাতেই হবে। এরপর আসবে অন্য হিসাব। নেট রান রেটে পিছিয়ে থাকায় সম্ভাবনা কম।
নামিবিয়া
হাতে থাকা ম্যাচ: পাকিস্তান (১৮ ফেব্রুয়ারি)
প্রথম পর্ব থেকেই বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে।
গ্রুপ ‘বি’ পয়েন্ট তালিকা
শ্রীলঙ্কা
হাতে থাকা ম্যাচ: অস্ট্রেলিয়া (আজ), জিম্বাবুয়ে (১৯ ফেব্রুয়ারি)
আজ অস্ট্রেলিয়াকে হারালেই সুপার এইট নিশ্চিত হবে শ্রীলঙ্কার। সেটি না হলে জিম্বাবুয়েকে হারিয়েও উঠতে পারে। তবে তখন নেট রান রেটের হিসাব–নিকাশ করতে হবে।
জিম্বাবুয়ে
হাতে থাকা ম্যাচ: আয়ারল্যান্ড (১৭ ফেব্রুয়ারি), শ্রীলঙ্কা (১৯ ফেব্রুয়ারি)
দুই ম্যাচ জিতলে তো কথাই নেই, একটিতে জিতেও শেষ আটে যেতে পারে জিম্বাবুয়ে।
অস্ট্রেলিয়া
হাতে থাকা ম্যাচ: শ্রীলঙ্কা (আজ), ওমান (২০ ফেব্রুয়ারি)
শেষ দুই ম্যাচ জিতলেও নিশ্চিত নয় অস্ট্রেলিয়ার সুপার এইট খেলা। আবার জিম্বাবুয়ে কিংবা শ্রীলঙ্কা শেষ দুই ম্যাচেই হারলে আর একটি জয়েই সুপার এইটে যেতে পারে অস্ট্রেলীয়রা।
আয়ারল্যান্ড
হাতে থাকা ম্যাচ: জিম্বাবুয়ে (১৭ ফেব্রুয়ারি)
শেষ ম্যাচে জিতলেও তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য ম্যাচের ফলের দিকে।
ওমান
হাতে থাকা ম্যাচ: অস্ট্রেলিয়া (২০ ফেব্রুয়ারি)
কোনো সুযোগ নেই ওমানের।
গ্রুপ ‘সি’ পয়েন্ট তালিকা
ওয়েস্ট ইন্ডিজ
হাতে থাকা ম্যাচ: ইতালি (১৯ ফেব্রুয়ারি)
সুপার এইট নিশ্চিত হয়ে গেছে।
ইংল্যান্ড
হাতে থাকা ম্যাচ: ইতালি (১৬ ফেব্রুয়ারি)
আজ ইতালিকে হারালেই সুপার এইটে উঠে যাবে ইংলিশরা। হারলে অনিশ্চিত হয়ে যাবে শেষ আট।
স্কটল্যান্ড
হাতে থাকা ম্যাচ: নেপাল (১৭ ফেব্রুয়ারি)
ইংল্যান্ডের হার ও নিজেদের জয়ই শুধু সুপার এইটে ওঠাতে পারে স্কটিশদের।
ইতালি
হাতে থাকা ম্যাচ: ইংল্যান্ড (১৬ ফেব্রুয়ারি), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৯ ফেব্রুয়ারি)
শেষ দুই ম্যাচ জিততে তো হবেই, স্কটল্যান্ড যেন আর জয় না পায়, সেই প্রার্থনাও করতে হবে।
নেপাল
হাতে থাকা ম্যাচ: স্কটল্যান্ড (১৭ ফেব্রুয়ারি)
নেপাল বাদ পড়ে গেছে।
গ্রুপ ‘ডি’ পয়েন্ট তালিকা
দক্ষিণ আফ্রিকা
হাতে থাকা ম্যাচ: সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৮ ফেব্রুয়ারি)
আজ আফগানিস্তান সংযুক্ত আরব আমিরাতকে কিংবা আগামীকাল কানাডা নিউজিল্যান্ডকে হারালেই সুপার এইটে উঠবে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই হিসাব না মিললে নিজেদের শেষ ম্যাচে আমিরাতকে হারাতে হবে।
নিউজিল্যান্ড
হাতে থাকা ম্যাচ: কানাডা (১৭ ফেব্রুয়ারি)
শেষ ম্যাচে কানাডাকে হারালেই সুপার এইটে কিউইরা। না পারলে যদি-কিন্তুর মধ্যে পড়ে যাবে নিউজিল্যান্ড।
সংযুক্ত আরব আমিরাত
হাতে থাকা ম্যাচ: আফগানিস্তান (১৬ ফেব্রুয়ারি), দক্ষিণ আফ্রিকা (১৮ ফেব্রুয়ারি)
শেষ দুই ম্যাচ জিতলেও নিউজিল্যান্ডের ফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। আবার এক ম্যাচ জিতলেও শেষ আটের শিকে ছিঁড়তে পারে।
আফগানিস্তান
হাতে থাকা ম্যাচ: আরব আমিরাত (১৬ ফেব্রুয়ারি), কানাডা (১৯ ফেব্রুয়ারি)
নিউজিল্যান্ড কানাডাকে হারালে শেষ দুই ম্যাচ জিতেও সুপার এইটে উঠতে পারবে না আফগানরা।
কানাডা
হাতে থাকা ম্যাচ: নিউজিল্যান্ড (১৭ ফেব্রুয়ারি), আফগানিস্তান (১৯ ফেব্রুয়ারি)
শেষ দুই ম্যাচ জিততেই হবে। এরপর তাকিয়ে থাকতে হবে আমিরাতের ফলের দিকে।