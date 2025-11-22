টেস্টে সবচেয়ে বেশি বল খেলা ১০ ব্যাটসম্যান

টেস্ট ক্রিকেট ধৈর্যের খেলা। মনঃসংযোগের খেলা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিজে কাটাতে হয়। সে জন্য ব্যাটসম্যানদের খেলতে হয় প্রচুর বল। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বল খেলেছেন কে, তা নিশ্চয়ই অনেকেরই জানা। কিন্তু সবচেয়ে বেশি বল খেলা ১০ ব্যাটসম্যান হয়তো কারও কারও অজানা। আসুন জেনে নিই—
ইনিংস: ২৮৭
রান: ১৩৩৭৮
গড়: ৫১.৮৫,
বল খেলেছেন: ২২৭৮২
শুধু টেস্ট নয়, ক্রিকেট ইতিহাসেই সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে সফল অধিনায়ক। তবে অধিনায়ক পন্টিংয়ে কখনো কখনো একটু ঢাকা পড়ে যায় ব্যাটসম্যান পন্টিংয়ের গৌরবগাথা। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলা (১৬৮) কিংবদন্তি এই সংস্করণে তাঁর দেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চসংখ্যক বল খেলেছেন। টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ রান ও সেঞ্চুরি তাঁর।
ইনিংস: ২৩৩
রান: ১২৪০০
গড়: ৫৭.৪০
বল খেলেছেন: ২২৮৮২
কুমার সাঙ্গাকারা ব্যাটিংয়ে নেমে আগে ‘সেট’ হতেন ক্রিজে। তারপর ধীরে ধীরে স্ট্রোকের পসরা সাজিয়ে বসতেন। যে বলে যা খেলা দরকার, ঠিক সেই ব্যাটিংই করেছেন। শ্রীলঙ্কার হয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ রান তাঁর। তবে পন্টিংয়ের মতো সাঙ্গাকারাও নিজ দেশের হয়ে টেস্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বল খেলেছেন।
ইনিংস: ২৫২
রান: ১১৮১৪
গড়: ৪৯.৮৪
বল খেলেছেন: ২২৯৫৯
তাঁর ব্যাটিং অনেকের চোখে ছবির মতো সুন্দর। ধীরস্থির সেই ব্যাটিংয়ের কারণে ক্রিজে সাঙ্গাকারার মতোই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়েছেন। পরিসংখ্যান বলছে, বল খেলার সংখ্যাটা সাঙ্গাকারার চেয়ে বেশি। অর্থাৎ টেস্টে শ্রীলঙ্কার হয়ে মাহেলা জয়াবর্ধনেই সবচেয়ে বেশি বল খেলেছেন। টেস্টে দেশের হয়ে রানে যদিও শীর্ষে থাকা সাঙ্গাকারার পরেই তাঁর অবস্থান।
ইনিংস: ২৮৯
রান: ১৩৫৪৩
গড়: ৫১.১০
বল খেলেছেন: ২৩৫৬৩
আধুনিক ক্রিকেটের কিংবদন্তি। ব্যাটসম্যান হিসেবে সর্বকালের সেরাদের কাতারেও উঠে এসেছেন অল্প সময়ের মধ্যে। জো রুটের ব্যাটিং অনেকটাই শৈল্যবিদের ‘সার্জিক্যাল নাইফ’ ব্যবহারের মতো। ধীরে ধীরে চিরে ফেলেন এবং প্রতিপক্ষ তা টের পাওয়ার আগেই সর্বনাশ ঘটে যায়।
টেস্ট ইতিহাসে চতুর্থ সর্বোচ্চ সেঞ্চুরি করা রুটের এই হিসাব করা হয়েছে চলমান পার্থ টেস্টে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস পর্যন্ত। এই টেস্টে ইংল্যান্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামলে রুটের বল খেলার সংখ্যাও বাড়বে। আপাতত টেস্টে ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ বল খেলার তালিকায় দুইয়ে রুট।
ইনিংস: ২৯১
রান: ১২৪৭২
গড়: ৪৫.৩৫
বল খেলেছেন: ২৬৫৬২
তাঁকে বলা হতো ইংল্যান্ডের ‘ক্যাপ্টেন কুক।’ ব্যাটকে যিনি নাবিকের দক্ষতায় পরিচালনা করে ইংল্যান্ডকে জয় এনে দিতেন কিংবা নিরাপদে জায়গায় পৌঁছে দিতেন। বোলার বাজে বল না করা পর্যন্ত কুকের শট না খেলার ধৈর্যও তরুণদের জন্য অনুকরণীয়। টেস্টে ইংল্যান্ডের হয়ে কুকই সবচেয়ে বেশি বল খেলেছেন।
ইনিংস: ২৬৫
রান: ১১১৭৪
গড়: ৫০.৫৬
বল খেলেছেন: ২৭০০২+
টেস্টে একসময় রানে সবার ওপরে ছিলেন অ্যালান বোর্ডার। একসময়ের ভঙ্গুর অস্ট্রেলিয়া দলকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে ফিরিয়ে আনা এই অধিনায়ক ব্যাটসম্যান হিসেবে খুব দৃঢ় ছিলেন। উইকেট দিয়ে আসতেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিজে থাকতে পারতেন। সম্ভবত এ কারণেই টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ বল খেলার রেকর্ডটি বোর্ডারের।
ইনিংস: ২৮০
রান: ১১৮৬৭
গড়: ৫১.৩৭
বল খেলেছেন: ২৭৩৯৫
শিবনারায়ণ চন্দরপল—নামটা শুনলেই ভেসে ওঠে একটি স্মৃতি। স্টাম্প থেকে বেলস তুলে সেটা দিয়ে ক্রিজে গর্ত করছেন। ওখানে স্ট্যান্স নেবেন বলে। এরপর আড়াআড়িভাবে দাঁড়ানো তাঁর সেই বিখ্যাত স্ট্যান্স। সেটার একটা সুবিধাও ছিল।
সামনে সবকিছু দেখতে সুবিধা হতো। চন্দরপল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিজে থাকার এটাও একটা কারণ হতে পারে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ বল খেলার রেকর্ডও এই কিংবদন্তির।
ইনিংস: ২৮০
রান: ১৩২৮৯
গড়: ৫৫.৩৭
বল খেলেছেন: ২৮৯০৩
রিকি পন্টিংয়ের বিচারে সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার। যেমন ব্যাটিং, তেমন বোলিং আর ফিল্ডিং। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপদে ক্রিজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ‘স্ট্রেট ব্যাট ডিসপ্লে’র সামনে বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছেন বাঘা বাঘা বোলাররা। ক্যালিস দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ইতিহাসে সবচেয়ে বল খেলা ব্যাটসম্যান।
ইনিংস: ৩২৯
রান: ১৫৯২১
গড়: ৫৩.৭৮
বল খেলেছেন: ২৯৪৩৭+
আধুনিক ক্রিকেটে কারও কারও বিচারে ব্যাটিংয়ের শেষ কথা তিনি। পরিস্থিতি বুঝে চোখজুড়ানো ব্যাটিং করে গেছেন পুরো ক্যারিয়ারে। সেশন ধরে ধরে ব্যাট করতে পারতেন। টেস্টে একটা ইনিংস কীভাবে শুরু করতে হয়, বোলারদের কীভাবে দীর্ঘ সময় ধরে হতাশ বানিয়ে পরে রান তোলা যায়—এসব বিষয়ে টেন্ডুলকার ছিলেন ‘মাস্টার।’ তবে টেন্ডুলকার ভারতের হয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ বল খেলা ব্যাটসম্যান নন।
ইনিংস: ২৮৬
রান: ১৩২৮৮
গড়: ৫২.৩১
বল খেলেছেন: ৩১২৫৮
‘দ্য ওয়াল’—ক্রিকেটে এই নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সামনের পায়ে রাহুল দ্রাবিড়ের জমাট ডিফেন্স। কিংবা ব্যাকফুট ডিফেন্স—বল ব্যাটে লেগে ক্রিজেই পড়েছে। এত নিখুঁত ব্যাটিং এবং তাঁর মতো এত ধৈর্য খুব কম ব্যাটসম্যানেরই আছে।
উইকেট যেমনই হোক ভারতের বিপদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিজে কাটিয়ে দেওয়ার সামর্থ্যে তাঁর চেয়ে ভালো সম্ভবত আর কেউ নেই। শুধু ভারত নয়, টেস্ট ক্রিকেটেই রাহুল দ্রাবিড় সবচেয়ে বেশি বল খেলা ব্যাটসম্যান।