ছোট লক্ষ্য পেরোতেও আসল রূপে অভিষেক
ছোট লক্ষ্য, তাতে কী! অভিষেক শর্মার রান–ক্ষুধা কি এই ছোট লক্ষ্যেও কমে! ধর্মশালায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি–টোয়েন্টিতে মাত্র ১১৮ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমেও নিজের আসল রূপেই আবির্ভূত অভিষেক। মারকুটে ব্যাটিংয়ে তিনটি করে চার ও ছয় মেরে মাত্র ১৮ বলেই ৩৫ রান করে ফেলেছেন তিনি।
পাওয়ার প্লে শেষ হওয়ার আগেই অভিষেক আউট হয়ে গেলেও ৬ ওভারে ভারত ১ উইকেট হারিয়ে তুলে ফেলে ৬৮ রাান। লক্ষ্যের অর্ধেকের বেশি রান ৬ ওভারে করে ফেলার পর শুবমান গিল, তিলক বর্মা ও সূর্যকুমার যাদবের ধীরস্থির ব্যাটিংয়ে ২৫ বল হাতে রেখে লক্ষ্য পেরিয়ে যায় ভারত। মাঠ ছাড়ে তারা ৩ উইকেটের জয় নিয়ে। এই জয়ে ৫ ম্যাচের সিরিজে ২–১ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে ভারত।
পাঁচ চারে ২৮ বলে ২৮ রান করে আউট হয়েছেন গিল। তিলক দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন ৩৪ বলে অপরাজিত ২৬ রান করে। সূর্যকুমার যাদব ১১ বলে করেছেন ১২ রান। আর ম্যাচ শেষে ৪ বলে ১০ রান করে অপরাজিত ছিলেন শিবম দুবে।
এর আগে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানো দক্ষিণ আফ্রিকা অলআউট হয়েছে ইনিংসের শেষ বলে। বলতে গেলে ব্যাট হাতে একাই লড়াই করেছেন অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। আর্শদীপ সিংয়ের বলে অভিষেককে ক্যাচ দিয়ে ফেরার আগে ৪৬ বলে ৬ চার ও ২ ছয়ে করেছেন ৬১ রান। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০ রান করেছেন ডনোভান ফেরেইরা।
অর্শদীপ ৪ ওভারে ১৩ রান দিয়ে নিয়েছেন ২ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন হরষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদবও। একটি করে উইকেট হার্দিক পান্ডিয়া ও দুবে।