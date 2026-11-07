হৃদয় জুড়ানো ডাবল সেঞ্চুরি

হৃদয় জুড়ানো ডাবল সেঞ্চুরি
প্রথম আলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পেতে হলেএখানে ক্লিক করুন
সিলেট টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাওহিদ হৃদয়ের অপরাজিত ২৩৬ রানের মহাকাব্যিক ইনিংসটি যেন মিরপুরের ভুল শোধের প্রায়শ্চিত্ত। মাত্র ষষ্ঠ টেস্ট ইনিংসে, ২২ রানে ২ উইকেট পতনের পর দলকে উদ্ধার করে তিনি ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকান। মুশফিক, সাকিব, তামিমের পর চতুর্থ বাংলাদেশি হিসেবে এ কীর্তি গড়লেও, প্রথমবার নিজের সেঞ্চুরিকে ডাবলে রূপ দিলেন তিনি। শেষ দুই ব্যাটসম্যানকে নিয়ে ১৭২ রান যোগ করে তিনি দলকে লিড এনে দিয়েছেন, যা ভবিষ্যতের জন্য এক মানদণ্ড।