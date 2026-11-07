হৃদয়ের অবিশ্বাস্য ব্যাটিংয়ে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ

হৃদয়ের অবিশ্বাস্য ব্যাটিংয়ে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ
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সিলেট টেস্টের তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাওহিদ হৃদয়ের অবিশ্বাস্য অপরাজিত ২৪২ রানের ইনিংসে ভর করে বাংলাদেশ ২৩ রানের লিড নিয়ে দিন শেষ করেছে। ৩ উইকেটে ৮৮ রান নিয়ে শুরু করে মুশফিক, লিটন ও মিরাজের দ্রুত বিদায়ে দল যখন খেই হারাচ্ছিল, তখন তাইজুল ও তাসকিনকে সঙ্গে নিয়ে হৃদয় যথাক্রমে ১১৭ ও ৮৫ রানের জুটি গড়ে তুলেন। তাঁর একার প্রতিরোধের ফলেই দিনের শুরুতে অভাবনীয় এই গল্প লেখা সম্ভব হয়েছে।