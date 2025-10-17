ক্রিকেট

নারী বিশ্বকাপে মাঠের বাইরে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে নতুন রেকর্ড

টসের সময় ভারত ও পাকিস্তান অধিনায়কএএফপি

চলমান নারী বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ডিজিটাল-প্ল্যাটফর্মে গড়েছে নতুন রেকর্ড। ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এই ম্যাচ ডিজিটাল মাধ্যমে ২ কোটি ৮৪ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছেছে এবং ম্যাচটি দেখা হয়েছে ১৮৭ কোটি মিনিট। ম্যাচটি নারীদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে এখন সবচেয়ে বেশি দেখা ম্যাচ। গতকাল বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে আইসিসি।

আইসিসি জানিয়েছে, শুধু এই ম্যাচই নয়, বিশ্বকাপের লিগ পর্বে প্রথম ভাগে ডিজিটাল ও লিনিয়ার (টেলিভিশন, স্যাটেলাইট)—দুই মাধ্যমেই দর্শকসংখ্যায় রেকর্ড হয়েছে।
টেলিভিশনে দর্শকসংখ্যার হিসাবে নারী বিশ্বকাপের লিগ পর্বে সবচেয়ে বেশি রেটিং পাওয়া ম্যাচও ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচটি।

এ ছাড়া বিশ্বকাপে প্রথম ১১টি ম্যাচ পৌঁছেছে ৭ কোটি ২০ লাখ দর্শকের কাছে। এর মধ্যে ছিল ভারতের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ। আইসিসি জানিয়েছে, ‘আগের আসরের তুলনায় যা ১৬৬ শতাংশ বেশি।’ এর পাশাপাশি ‘দেখার সময় ৩২৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩০ কোটি মিনিট।’

পাকিস্তানকে ৮৮ রানে হারিয়েছিল ভারত
স্টেডিয়ামেও দর্শক উপস্থিতি ছিল সন্তোষজনক। বিশেষ করে ভারতে ভারতের ম্যাচগুলো এবং শ্রীলঙ্কায় শ্রীলঙ্কার ম্যাচগুলোয় বেশি দর্শক হয়েছে। তবে যেসব ম্যাচে স্বাগতিক দল ছিল না, সেখানে দর্শকসংখ্যা তুলনামূলক কম ছিল। কলম্বোতে যখন ভারত বা শ্রীলঙ্কা খেলেনি, এমন ম্যাচে দর্শকসংখ্যা অনেক সময় চার অঙ্কে ছিল। কিছু ম্যাচে আবহাওয়াও দর্শকসংখ্যায় প্রভাব ফেলেছে।

আইসিসির বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আইসিসি ও জিওহটস্টারের যৌথভাবে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, টুর্নামেন্টের প্রথম ১৩ ম্যাচে ইতিমধ্যেই ভিউসংখ্যা ৬ কোটির বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছেছে। ২০২২ সালের আসরের তুলনায় যা পাঁচ গুণ বেশি। মোট দেখার সময় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০০ কোটি মিনিট, যা আগের আসরের তুলনায় ১২ গুণ বেশি।’ আইসিসি আরও জানিয়েছে, ১২ অক্টোবর ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জিওহটস্টারে একসময়ে একসঙ্গে ৪৮ লাখ দর্শক দেখেছেন, এটিও নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড।

