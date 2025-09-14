পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট–বিতর্কে ভারতের ক্রিকেটারদের পাশে সুনীল শেঠি

পাকিস্তান ম্যাচ বয়কট–বিতর্কে ভারতের ক্রিকেটারদের পাশে সুনীল শেঠি
এমনিতেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানে বাড়তি উত্তেজনা। এবার সেটা আরও বেশি। এশিয়া কাপে আজ রাত সাড়ে আটটার এই লড়াই ঘিরে অনেক দিন ধরেই চলছে বিতর্ক। ভারতীয় অনেক রাজনীতিবিদ ও সাবেক ক্রিকেটার তো সরাসরিই বলেছিলেন, পাকিস্তানের বিপক্ষে এই ম্যাচ বয়কট করা উচিত ছিল ভারতের।
সেটার একটা প্রেক্ষাপটও আছে। পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশী এই দুই দেশ বছরের শুরুর দিকে জড়িয়ে পড়েছিল সামরিক সংঘাতে। পাল্টাপাল্টি হামলা হয়েছে দুই দিক থেকেই। মে মাসে ৪ দিনের সেই আকাশযুদ্ধের কারণে এবারের ম্যাচের আবহটা বেশ ঝাঁজালো।
সেই যুদ্ধের পর আজ প্রথম ক্রিকেট মাঠে মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল। এর মধ্যেই ভারতের অনেক রাজনীতিবিদ বিসিসিআইকে চিঠি দিয়ে বলেছেন, পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলাই উচিত নয়। তবে দিল্লি সরকারের নতুন ক্রীড়ানীতিতে একটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। দ্বিপক্ষীয় সিরিজ হবে না, কিন্তু বহুজাতিক টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হতে আপত্তি নেই। শেষ পর্যন্ত ভারত ম্যাচটা খেলছে বলে দেশটির অনেকে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সমালোচনাও করছেন।
বিতর্কে এবার যোগ দিলেন বলিউড অভিনেতা সুনীল শেঠি। দিল্লিতে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, ‘ক্রিকেটারদের এর জন্য দোষ দেওয়া যায় না। তারা খেলোয়াড়, দেশের হয়ে মাঠে নামতেই হবে। এটা তো বৈশ্বিক সংস্থা আয়োজন করছে, তাদের নিয়ম মানতেই হবে। খেলবে কী খেলবে না, সেটা ক্রিকেটারের সিদ্ধান্ত নয়, ভারতের সিদ্ধান্ত।’
সুনীল শেঠি আরও বলেন, ‘আমরা চাইলে খেলা দেখব, না চাইলে দেখব না। যেতে চাইলে যাব, না চাইলে যাব না। কিন্তু ক্রিকেটারদের দোষারোপ করার কোনো মানে হয় না। তারা খেলোয়াড়, দেশের প্রতিনিধি হিসেবেই নামছে।’