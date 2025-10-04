ক্রিকেট

নির্বাচন না পেছালে ক্রিকেট বর্জনের হুমকি ঢাকার ক্লাবগুলোর

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
বিসিবি নির্বাচন নিয়ে ঢাকার ক্লাবগুলোর সংবাদ সম্মেলন। আজ মোহামেডানেপ্রথম আলো

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে নাটক যেন আর থামছেই না!

আগামীকালের মধ্যে তিন দফা দাবি না মানলে বাংলাদেশের সব ধরনের ক্রিকেট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে ঢাকার ক্লাবগুলো। শনিবার ‘বিসিবি নির্বাচনে নোংরামির বিরুদ্ধে ক্লাব, সংগঠক ও কাউন্সিলরদের প্রতিবাদ’ ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন বিসিবি নির্বাচনে মোহামেডান ক্লাবের কাউন্সিলর মাসুদউজ্জামান। তাঁর সঙ্গে ঢাকার প্রথম সারির বেশ কয়েকটি ক্লাবের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

তাঁদের দাবি, বর্তমান বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ বাড়িয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক। অথবা অ্যাডহক কমিটির মাধ্যমে নতুন নির্বাচন দেওয়া হোক। প্রয়োজনে বর্তমান তফসিল বাতিল করে নতুন করে তফসিল ঘোষণা করা হোক। মোহামেডান ক্লাবে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ৪৮টি ক্লাব এই দাবির পক্ষে আছে।

গত পরশু বিসিবি কার্যালয়ে গিয়ে ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছেও একই দাবি জানিয়েছিলেন ইন্দিরা রোড ক্রীড়া চক্রের কাউন্সিলর রফিকুল ইসলাম। আজকের সংবাদ সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মাসুদউজ্জামানকে প্রশ্ন করা হয়, ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে এরপর কোনো কথা হয়েছে কি না। জবাবে তিনি বলেন, ‘পথটা খোলা। ওই দিনই (গত পরশু) খুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু কোনো সাড়া না পাওয়াতেই আজকে এই জায়গায় বসা (সংবাদ সম্মেলন করা)।’

সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন সাবেক বিসিবি পরিচালক লোকমান হোসেন ভূঁইয়া
প্রথম আলো

সংকটের শুরু তৃতীয় বিভাগ বাছাই পর্ব পেরিয়ে আসা ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ হাইকোর্টে স্থগিত হওয়ার পর। এরপর জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালসহ মোট ১৬ জন প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ক্রীড়া সংগঠকেরাও।

আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন কি না—এমন প্রশ্নের উত্তরে বিসিবি নির্বাচন নিয়ে ‘নাটক মঞ্চস্থ’ হচ্ছে দাবি করে মাসুদউজ্জামান বলেন, ‘আপিলের সুযোগ আছে, কিন্তু আপনারাই দেখেন, আমরা পারছি কিছু? কোনোভাবে যৌক্তিক কিছু করতে পারছি? আমরা ক্রিকেটের স্বার্থেই কথা বলছি।’

এরপর তিনি আরও বলেন, ‘আলোচনার দরজা খুলে দিচ্ছি। যাঁরা রিট করেছেন, তাঁদের সবার প্রতিই তো এই জিনিসটা (আলোচনার পথ) করা। এখন যদি ধরেন, আপনি মামলা করেছেন, আপনি আপোস চান, আপনি বাংলাদেশ ক্রিকেটের ভালো চান। আপনি আলোচনা করে তারপর ব্যবস্থা নেন।’

সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন সাবেক ক্রিকেটার ও সাবেক বিসিবি পরিচালক খালেদ মাহমুদও
প্রথম আলো

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই সাংবাদিকদের হাতে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি তুলে দেওয়া হয়। তাতে লেখা ছিল, ‘বিতর্কিত নির্বাচনের নীলনকশা বাতিল না করা হলে আসন্ন কোনো ধরনের ক্রিকেটে বাংলাদেশের কোনো ক্লাব অংশ নেবে না।’ ওই বিজ্ঞপ্তিতে জেলা ও বিভাগ থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলর তালিকায় সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগও তোলা হয়।

এদিকে আজ বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন রাজশাহী অঞ্চল থেকে পরিচালক প্রার্থী হাসিবুল আলম এবং ক্লাব ক্যাটাগরিতে লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের প্রার্থী লুতফর রহমান। তাঁদের মধ্যে লুতফর রহমান আজ মোহামেডান ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন।

