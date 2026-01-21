সরাসরি

বিপিএল: টানা দুই বলে নাজমুল ও মুশফিককে ফেরালেন মিরাজ

  • পাওয়ারপ্লের পর উইকেট হারাচ্ছে রাজশাহী
  • মঈনের ওভারে তানজিদের তিন ছক্কা
  • কোন দলে কারা খেলছেন
  • রাজশাহীর একাদশে উইলিয়ামসন
  • টসে হেরে ব্যাটিংয়ে রাজশাহী
১২: ৫৯

কত রান করবে রাজশাহী

৬২/১ থেকে ৮০/৫

সর্বশেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হয়েছেন রাজশাহীর মেহেরব হোসেন। উইকেটে আছেন কেইন উইলিয়ামসন ও জিমি নিশাম।

১২: ৫১

পাওয়ারপ্লের পর উইকেট হারাচ্ছে রাজশাহী

রাজশাহী ওয়ারিয়রস: ১০ ওভারে ৭৯/৪।

পাওয়ারপ্লেতে মাত্র ১ উইকেট হারালেও এরপর একের পর এক উইকেট হারাচ্ছে রাজশাহী ওয়ারিয়রস। দশম ওভারে মিরাজের টানা দুই বলে ফিরেছেন নাজমুল হোসেন ও মুশফিকুর রহিম। এর আগে তানজিদ ফিরেছেন সপ্তম ওভারে।

ব্যাটিংয়ে আছেন উইলিয়ামসন ও আফিফ।

১২: ৩০

মঈনের ওভারে তানজিদের তিন ছক্কা

রাজশাহী ওয়ারিয়রস: ৬ ওভারে ৬১/১।

পাওয়ারপ্লেতে ওভারপ্রতি দশের বেশি হারে রান তুলেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। যাতে বড় ভূমিকা মঈন আলীর করা ষষ্ঠ ওভারে তানজিদের তিন ছক্কার।

এর আগে পঞ্চম ওভারে পাকিস্তানি পেসার সালমান ইরশাদের বলে আউট হয়েছে পাকিস্তানি ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান। ৪১ রানে উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর রাজশাহীর হয়ে ব্যাটিংয়ে নেমেছেন কেইন উইলিয়ামসন।

২১ বলে ২৬ রান করা ফারহানকে ফেরানোর পর সিলেটের খেলোয়াড়দের উদ্‌যাপন
প্রথম আলো
১১: ৪৪

কোন দলে কারা খেলছেন

রাজশাহী ওয়ারিয়রস: নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, মুশফিকুর রহিম, মেহরব হাসান, মোহাম্মদ রুবেল, তানজিম হাসান, আবদুল গাফফার, সাহিবজাদা ফারহান, কেইন উইলিয়ামসন, বিনুরা ফার্নান্দো ও জিমি নিশাম।
সিলেট টাইটানস: মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), পারভেজ হোসেন, জাকির হাসান, স্যাম বিলিংস, আফিফ হোসেন, আরিফুল ইসলাম, মঈন আলী, ক্রিস ওকস, নাসুম আহমেদ, সালমান ইরশাদ ও খালেদ আহমেদ।
১১: ৪১

রাজশাহীর একাদশে উইলিয়ামসন

ম্যাচ শুরুর আগে ব্যাটিং অনুশীলনে কেইন উইলিয়ামসন
শামসুল হক

প্রথমবারের মতো বিপিএলে খেলতে নামছেন কেইন উইলিয়ামসন। নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক আজ সকালে ঢাকায় এসেছেন। এখন রাজশাহী আগে ব্যাট করায় উইলিয়ামসনের বিপিএল শুরু হচ্ছে ব্যাটিং দিয়েই।

১১: ৩৮

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে রাজশাহী

টস–টাইম!
প্রথম আলো

বিপিএল ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে মুখোমুখি রাজশাহী ওয়ারিয়রস–সিলেট টাইটানস। টসে জিতেছেন সিলেট অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। বেছে নিয়েছে আগে বোলিং। যার অর্থ, প্রথমে ব্যাট করবে রাজশাহী ওয়ারিয়রস।

ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন