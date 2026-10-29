নাহিদ রানার মধ্যে সুপারস্টার হওয়ার সম্ভাবনা দেখেন বিশপ

নাহিদ রানার মধ্যে সুপারস্টার হওয়ার সম্ভাবনা দেখেন বিশপ
মিরপুর টেস্টের ধারাভাষ্যকক্ষেও গত দুই দিনে কয়েকবারই ইয়ান বিশপের মুখে শোনা গেছে নাহিদ রানার নাম। অথচ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এই ম্যাচে একাদশে তো দূর, দলেও নেই নাহিদ। তিনি এখন অস্ট্রেলিয়ায় চোট থেকে সেরে ওঠার লড়াইয়ে।
কাল থেকে অস্ট্রেলিয়ায় নাহিদ রানার বোলিংও শুরু করার কথা। কত দিন পর তিনি ফিরতে পারবেন, তা বোঝা যাবে তাঁর বোলিংয়ে ফেরার পরই। কিন্তু এখন বাংলাদেশের পেসারদের নিয়ে কথা হওয়া মানেই এখন তাঁর আলোচনায়ও চলে আসা, তা তিনি খেলুন কিংবা না খেলুন।
গতি আর বাউন্সে নাহিদের খ্যাতি যে এখন দুনিয়াজুড়েই। গত আগস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের সিরিজেও নাহিদকে না পেয়ে হতাশা জানিয়েছিলেন বিশপ। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজেও নাহিদ নেই।
তবে এই মুহূর্তে না থাকলেও নাহিদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ আশাবাদী বিশপ, ‘আমার বিশ্বাস, নাহিদ বিশ্ব ক্রিকেটের সম্ভাবনাময় সুপারস্টারদের একজন। বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, অনেক তরুণ ফাস্ট বোলার উঠে আসছে। নাহিদ তাদের বেশির ভাগের মতোই দ্রুতগতির, এমনকি অনেকের চেয়েও বেশি গতিতে বল করতে পারে। আর ওর বয়স তো বিশের কোঠার শুরুর দিকে, কত হবে, ২৩? না, নিশ্চিতভাবেই ২২-এর শুরুর দিকে।’
তবে সুপারস্টার হতে হলে তাঁকে তো খেলতেও হবে। এ জন্য তাঁকে চোটমুক্ত রাখার তাগাদাও দিয়ে রেখেছেন ধারাভাষ্য দিতে আসা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক এই ক্রিকেটার, ‘আমার বিশ্বাস, নাহিদের সেই সামর্থ্য আছে, যা দিয়ে সে বাংলাদেশকে নতুন একটি অধ্যায়ে, নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। কারণ, চাইলেই গতি কিনে নেওয়া যায় না। বিশ্বের প্রতিটি দলই নাহিদ রানার মতো একজন বোলার খুঁজছে। তাই ওকে সুস্থ রাখুন।’
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ডারউইন টেস্টে নাহিদকে ছাড়াই জিতেছে বাংলাদেশ। ওই টেস্টে ৫ উইকেট পেয়েছেন হাসান মাহমুদ। ম্যাকাইতে পরের টেস্টে ৭ উইকেট নেন আরেক পেসার শরীফুল ইসলাম। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের পেস বোলিংয়ে উন্নতিতে মুগ্ধ বিশপ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে হাসান মাহমুদের শুরুর কয়েক ওভারে তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল ক্যারিবীয় পেস বোলিংয়ের স্বর্ণযুগের কথা।
বাংলাদেশের পেসারদের এই উন্নতি বিদেশের মাটিতে আরও বেশি টেস্ট জিততে সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস বিশপের, ‘দেশের বাইরে টেস্ট জিততে হলে শুধু স্পিনার আর একজন পেসারের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। এ ক্ষেত্রে ভালো পেসার খুঁজে বের করার পথে বাংলাদেশ সঠিক পথেই এগোচ্ছে।’