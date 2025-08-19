বাবর–রিজওয়ানের জন্য আরও দুঃসবাদ, পাকিস্তানে ‘এ’ ক্যাটাগরির খেলোয়াড় নেই

বাবর–রিজওয়ানের জন্য আরও দুঃসবাদ, পাকিস্তানে ‘এ’ ক্যাটাগরির খেলোয়াড় নেই
আরও একটি খারাপ সংবাদ পেলেন বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান।পাকিস্তানের এশিয়া কাপ স্কোয়াডে সুযোগ না পাওয়ার এক দিন পরই কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও অবনমন হয়েছে এই দুই তারকা ক্রিকেটারের।
২০২৫-২৬ মৌসুমের জন্য আজ কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এই চুক্তিতে বাবর ও রিজওয়ানকে ‘এ’ ক্যাটাগরি থেকে সরিয়ে ‘বি’ ক্যাটাগরিতে নিয়ে এসেছে পিসিবি।
সর্বশেষ কেন্দ্রীয় চুক্তিতে বাবর ও রিজওয়ানই শুধু ‘এ’ ক্যাটাগরিতে ছিলেন। এবারের চুক্তিতে দুজনকে সরানোর পর ‘এ’ ক্যাটাগরিতে কোনো ক্রিকেটারকে রাখা হয়নি। মানে নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে পাকিস্তানের কোনো ক্রিকেটার নেই।
তবে চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের সংখ্যা বেড়েছে। ২০২৪-২৫ মৌসুমে ২৭ জন থেকে এবার সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ জনে। এর মধ্যে ১২ জনই নতুন মুখ। আবরার আহমেদ, হারিস রউফ, সাইম আইয়ুব, সালমান আলী আগা ও শাদাব খানের উন্নতি হয়েছে। এই পাঁচ ক্রিকেটার আছেন ‘বি’ ক্যাটাগরিতে।
পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদিকেও ‘বি’ ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে। এশিয়া কাপের স্কোয়াডেও আছেন এই বাঁহাতি পেসার। আরেক পেসার নাসিম শাহ এশিয়া কাপের স্কোয়াডে না থাকলেও চুক্তিতে আছেন ‘সি’ ক্যাটাগরিতে।
কেন্দ্রীয় চুক্তির তালিকা (২০২৫–২৬):
ক্যাটাগরি ‘বি’ (১০ জন):
আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফখর জামান, হারিস রউফ, হাসান আলী, মোহাম্মদ রিজওয়ান, সাইম আইয়ুব, সালমান আলী আগা, শাদাব খান ও শাহিন শাহ আফ্রিদি।
ক্যাটাগরি ‘সি’ (১০ জন):
আবদুল্লাহ শফিক, ফহিম আশরাফ, হাসান নেওয়াজ, মোহাম্মদ হারিস, মোহাম্মদ নেওয়াজ, নাসিম শাহ, নোমান আলী, সাহিবজাদা ফারহান, সাজিদ খান ও সৌদ শাকিল।
ক্যাটাগরি ‘ডি’ (১০ জন):
আহমেদ দানিয়াল, হুসেইন তালাত, খুররম শেহজাদ, খুশদিল শাহ, মোহাম্মদ আব্বাস, মোহাম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জা, সুফিয়ান মুকিম।