অ্যাশেজে আর খেলা হবে না উডের, ক্যারিয়ার নিয়েও শঙ্কা

অ্যাশেজে আর খেলা হবে না উডের, ক্যারিয়ার নিয়েও শঙ্কা
পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে বাঁ হাঁটুতে চোট পান ইংল্যান্ডের পেসার মার্ক উড। ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টে তিনি খেলেননি। এবার জানা গেল, হাঁটুর সেই চোট পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় অ্যাশেজের বাকি তিন টেস্ট থেকেই ছিটকে গেছেন উড। তাঁর বদলি হিসেবে ২০২২ সালে একটি টেস্ট খেলা ২৮ বছর বয়সী পেসার ম্যাথু ফিশারকে দলে নিয়েছে ইংল্যান্ড।
২০২২ সালে ব্রিজটাউনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেকে ১ উইকেট পান ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার পেসার ফিশার। তাঁর বলের ‘রিলিজ পয়েন্ট’ বেশ উঁচু থেকে। ইংল্যান্ড লায়নসের হয়ে খেলতে আগেই অস্ট্রেলিয়ায় চলে গিয়েছিলেন ফিশার। তবে এ সপ্তাহেই তিনি যোগ দেবেন ইংল্যান্ড জাতীয় দলে।
১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেডে শুরু হবে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট। পাঁচ টেস্টের এই সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া।
আগামী জানুয়ারিতে ৩৬ বছর বয়সে পা রাখবেন উড। এই বয়সে এমন চোট থেকে সেরে ওঠে পুরো ছন্দে ফেরা একজন ফাস্ট বোলারের জন্য যথেষ্ট কঠিন। ফলে এখন আসলে শঙ্কা জেগেছে তাঁর ক্যারিয়ার নিয়েই।
উডের ছিটকে পড়া নিয়ে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) বিবৃতিতে বলা হয়, ‘উড চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে দেশে ফিরবেন এবং পুনর্বাসন ও সুস্থ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ইসিবির মেডিকেল বিভাগের সঙ্গে কাজ করবেন।’
গত ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে চোট পেয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন উড। এরপর বাঁ হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করান। সেরে ওঠার পর ১৫ মাসের মধ্যে প্রথম টেস্ট খেলেন পার্থে। তবে ১১ ওভার বোলিং করে কোনো উইকেট পাননি। বাঁ হাঁটুতে ব্যথা অনুভবের কথা জানানোর পর তাঁকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হয়।
অ্যাশেজ থেকে ছিটকে পড়ায় উড নিজেও মর্মাহত। নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে তাঁর পোস্ট, ‘অ্যাশেজের বাকি অংশ থেকে ছিটকে পড়ায় খুবই মর্মাহত হয়েছি। অস্ত্রোপচার, সাত মাসের কঠোর পরিশ্রম এবং পুনর্বাসনের পরেও আমার হাঁটু টিকল না। আমরা কেউই এটা আশা করিনি। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এখানে (অস্ট্রেলিয়া) এসেছিলাম। ইঞ্জেকশন ও চিকিৎসার পরও এটা পরিষ্কার যে যতটা শঙ্কা, আমার হাঁটুর সমস্যা তার চেয়েও জটিল। আমি খুবই হতাশ।’