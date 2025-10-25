বিগ ব্যাশে খেলবেন বাবররা, বিপিএলেও কি দেখা মিলবে
গত মাসেই পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের বিদেশি টি-টোয়েন্টি লিগে অংশ নেওয়ার বিষয়ে সব ধরনের অনাপত্তিপত্র (এনওসি) অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
কিন্তু সূত্রের বরাত দিয়ে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগ বিগ ব্যাশে খেলবেন পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা।
সংবাদমাধ্যমটির খবর, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) ও পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের এই সিদ্ধান্ত পিসিবি জানিয়ে দিয়েছে। এর আগে যাঁরা অনাপত্তিপত্র পেয়েছিলেন, তাঁরা সবাই বিগ ব্যাশে খেলতে পারবেন।
পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা শুধু বিগ ব্যাশেই খেলবেন, নাকি সব লিগেই খেলতে পারবেন, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। তবে জিও নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যাঁদের বৈধ চুক্তি ও অনুমতি রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছে।
এবারের বিগ ব্যাশ ১৪ ডিসেম্বর শুরু হয়ে চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। একই সময়ে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) আয়োজন করা হতে পারে। পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের যদি সব লিগে খেলতে এনওসি দেওয়া হয়, তাহলে বিপিএলেও তাদের দেখা যেতে পারে।
কাছাকাছি সময়ে আরব আমিরাতের ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টও আছে। আইএলটি-টোয়েন্টির নিলামের জন্যও সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন ১৮ জন পাকিস্তানি খেলোয়াড়। তাঁদের মধ্যে আছেন নাসিম শাহ, সাইম আইয়ুব ও ফখর জামানের মতো তারকারা।
এবারের বিগ ব্যাশে বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান, শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফ, শাদাব খানরা দল পেয়েছেন। জিও নিউজ জানিয়েছে, বিগ ব্যাশের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো পাকিস্তানি তারকাদের স্বাগত জানাতে অত্যন্ত আগ্রহী। কয়েকটি দল তাদের ঘরের মাঠে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের নামে বিশেষ ‘ফ্যান জোন’ পর্যন্ত তৈরি করছে।
বাবরকে নিয়েছে সিডনি সিক্সার্স। দলটি বাবরকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণাও চালাচ্ছে। সম্প্রতি বাবরিস্তান নামে ফ্যান জোনও তৈরি করেছে তারা। পেসার আফ্রিদিকে নিয়েছে ব্রিসবেন হিট, রিজওয়ান খেলবেন মেলবোর্ন রেনেগেডসে। হারিস রউফ খেলবেন মেলবোর্ন স্টারসে, অলরাউন্ডার শাদাবের দল সিডনি থান্ডার।