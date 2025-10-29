দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টি: টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, নুরুলের বদলে একাদশে জাকের

- লক্ষ্য ১৮০
ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ বলেছেন, তাঁর দল আগের ম্যাচের চেয়ে ২০ রান বেশি করতে চায়। প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করেছিল ১৬৫ রান।
টসের সময় বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস বলেছেন, ১৮০ রানের আশপাশে স্কোরই ভালো হবে। আজকের উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো মনে হচ্ছে, রাতের দিকে শিশিরের ভূমিকাও থাকবে।
লিটন অবশ্য রান তাড়ার ক্ষেত্রে প্রথম চার ব্যাটসম্যানের ১৫ ওভার পর্যন্ত টিকে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন।
ব্রেন্ডন কিং, অ্যালিক অ্যাথানেজ, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), রোস্টন চেজ, শারফেন রাদারফোর্ড, রোভমান পাওয়েল, জেসন হোল্ডার, রোমারিও শেফার্ড, আকিল হোসেন, খারি পিয়েরে ও জেইডেন সিলস।
প্রথম টি–টোয়েন্টির দল থেকে একটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। নুরুল হাসান নেই, তাঁর জায়গায় দলে ঢুকেছেন আরেক উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান জাকের আলী।
বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, জাকের আলী, শামীম হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান, নাসুম আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।
টস জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অধিনায়ক শাই হোপ জানিয়েছেন, আগে ব্যাট করবে তাঁর দল। অর্থাৎ, আগের ম্যাচের মতো এবারও রান তাড়ায় ব্যাট করবে বাংলাদেশ। টানা দুই ম্যাচেই টসে হারলেন লিটন দাস।
সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টির ধারাভাষ্যে আপনাদের স্বাগত। ২৭ অক্টোবর হওয়া সিরিজের প্রথম ম্যাচে জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবীয়দের ১৬৫ রান তাড়া করতে নেমে ব্যাটিং–ব্যর্থতায় বাংলাদেশ হেরেছিল ১৬ রানে।