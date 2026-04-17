টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, মোস্তাফিজের জায়গায় শরীফুল

তাসকিনে শুরু
নিউজিল্যান্ড: ১ ওভারে বিনা উইকেটে ৬।
প্রথম ওভার করলেন তাসকিন। ওভারের পঞ্চম বলে ওপেনার হেনরি নিকোলস তাঁকে পয়েন্ট দিয়ে চার মারেন। অন্য প্রান্তে নেমেছেন কিউই অধিনায়ক টম ল্যাথাম।
বাংলাদেশের একাদশ নিয়ে নাটকীয়তা...
শেরেবাংলা স্টেডিয়াম থেকে প্রথম আলোর ক্রীড়া প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসান জানিয়েছেন, বাংলাদেশের একাদশ নিয়ে নাটকীয়তাই হয়ে গেল একরকম। শুরুতে দেওয়া টিম লিস্টে ‘সাব’ ছিলেন তাসকিন আহমেদ। তাঁর জায়গায় একাদশে ছিলেন শরীফুল ইসলাম। কিন্তু একটু পর বিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, আসলে আজ একাদশে নেই বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান, তাঁর জায়গায় শরীফুল খেলবেন। শেষ মুহূর্তের ওয়ার্ম আপের সময় ডান হাঁটুতে অস্বস্তি অনুভব করেন মোস্তাফিজ, পরে তাঁকে একাদশের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত হয় বলে জানান দলের ম্যানেজার নাফিস ইকবাল।
পিচ ও দর্শক...
শেরেবাংলা স্টেডিয়াম থেকে প্রথম আলোর ক্রীড়া প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসান জানিয়েছেন, আজকের সকালটা রৌদ্রজ্জ্বল। কিন্তু মাঠে এখনো খুব দর্শক দেখা যাচ্ছে না।
পিচ রিপোর্টে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ব্যাটসম্যান এইচডি অ্যাকারমান জানিয়েছেন, পেসাররা গতি ও বাউন্স পাবেন। স্পিনাররা অতটা বাঁক পাবেন না। বল ব্যাটে আসবে।
নিউজিল্যান্ড একাদশ
উইল ইয়াং, টম ল্যাথাম (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), হেনরি নিকোলস, নিক কেলি, মুহাম্মদ আব্বাস, ডিন ফক্সক্রফট, জশ ক্লার্কসন, নাথান স্মিথ, ব্লেয়ার টিকনার, জেডেন লেনক্স ও উইলিয়াম ও’রুর্কি।
বাংলাদেশ একাদশ
মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন, লিটন দাস (উইকেটকিপার), তাওহিদ হৃদয়, আফিফ হোসেন, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম ও নাহিদ রানা।
মোস্তাফিজ ডান হাঁটুতে অস্বস্তিবোধ করায় টসের আগে তাঁকে একাদশ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মোস্তাফিজের জায়গায় দলে ঢুকেছেন শরীফুল ইসলাম।
টস
টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ। মুদ্রা নিক্ষেপ করেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। টসে জিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম ল্যাথাম।
টসে হেরে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘নতুন উইকেট। বোলিং করতে ভালো লাগবে। আমাদের বোলিং আক্রমণও ভালো। উইকেট ভালো মনে হচ্ছে।’
তিন পেসার নিয়ে মাঠে নামার কথা জানিয়েছেন মিরাজ।
স্বাগতম
মিরপুরের শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টায়।
গত কিছুদিন বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে ‘খেলাধুলা’ আসলে মাঠের বাইরেই বেশি হয়েছে। কখনো উপদেষ্টার বাসভবনে, কখনো মন্ত্রিপাড়ায়, কখনো লন্ডন বা অন্য কোথাও। সেসব ছেড়ে এখন মাঠে নামার সময়, খেলার সময়। তাই আসুন, এবার আমরা খেলি।
বাংলাদেশ ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ৯ম, নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয়। ওয়ানডেতে মোট ৪৬ বার মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। নিউজিল্যান্ড জিতেছে ৩৪ ম্যাচ, বাংলাদেশ ১১ ম্যাচ। ফল হয়নি অন্য একটি ম্যাচের।
বাংলাদেশের মাটিতে এ পর্যন্ত ১৬ ওয়ানডেতে দুই দল মুখোমুখি হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ জিতেছে ৮ ম্যাচ, নিউজিল্যান্ড ৭ ম্যাচ। ফল হয়নি অন্য একটি ম্যাচের।
এবারের ওয়ানডে সিরিজটি তিন ম্যাচের। প্রথম দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। শেষ ম্যাচটি হবে চট্টগ্রামে।
