নেপালকে উড়িয়ে দিয়ে সেমিফাইনালে এক পা বাংলাদেশের

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
নেপালকে উড়িয়ে দিয়ে সেমিফাইনালে এক পা বাংলাদেশের
বোলাররা নেপালকে অলআউট করেন ১৩০ রানে। রান তাড়ায় ব্যাটসম্যানদের স্বচ্ছন্দ ব্যাটিংয়ে লক্ষ্য যেন আরও ছোট হয়েছে। দুয়ে মিলে এল সহজ জয়।
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে আজ গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে নেপালকে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। জাওয়াদ আবরারের অপরাজিত ৭০ রানের ইনিংসে ভর করে বাংলাদেশ লক্ষ্য পেরিয়ে গেছে ১৫১ বল হাতে রেখে।
বোলার-ব্যাটসম্যানদের নৈপুণ্যে পাওয়া জয়ে অনূর্ধ্ব–এশিয়া কাপের সেমিফাইনালের সম্ভাবনা অনেকটাই উজ্জ্বল করেছে বাংলাদেশ। গ্রুপের অন্য ম্যাচে আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কার কাছে হারলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই শেষ চারে উঠবে আজিজুল হাকিমের দল।
দুবাইয়ের দ্য সেভেন স্টেডিয়ামে রান তাড়ায় প্রথম তিন ওভারেই ২৭ রান তুলে ফেলে বাংলাদেশ। তবে পরের ওভারেই টানা দুই বলে উইকেট হারিয়ে ধাক্কা খায় বাংলাদেশ। ওপেনার রিফাত বেগ ক্যাচ তুলে আউট হওয়ার পর প্রথম বলেই রান আউট হন অধিনায়ক আজিজুল হাকিম।
২৯ রানে দুই উইকেট হারানোর পর ওপেনার জাওয়াদের সঙ্গে জুটি গড়েন কালাম সিদ্দিকী। এই জুটিই বাংলাদেশকে নিয়ে যায় জয়ের দিকে।
তৃতীয় উইকেটে জাওয়াদ–কালাম গড়েন ৯২ রানের জুটি। কালাম ৬৬ বলে ৩৪ রান করে যখন আউট হন, জয় মাত্র ১০ রান দূরে।
জাওয়াদের সঙ্গে থেকে বাকি কাজটা সারেন রিজান হোসেন। জাওয়াদ ৬৮ বলে ৭ চার ৩ ছক্কায় ৭০ রানে অপরাজিত থাকেন। ছক্কা মেরে ম্যাচ শেষ করেন রিজান (৮ বলে ১২*)।
এর আগে নেপালকে ১৩০ রানে আটকে দিতে প্রায় সব বোলারই ভূমিকা রেখেছেন। মোহাম্মদ সবুজ নেন ২৭ রানে ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নেন সাদ ইসলাম, শাহরিয়ার আহমেদ ও আজিজুল হাকিম। আল–আমিন নেন ১ উইকেট।
বাংলাদেশ ‘বি’ গ্রুপের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারিয়েছিল ৩ উইকেটে। দুই জয়ের ৪ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ এখন গ্রুপের শীর্ষে।
আজ গ্রুপের অন্য ম্যাচে আফগানিস্তানের ২৩৫ রান তাড়ায় ব্যাট করছে শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কা আগের ম্যাচে নেপালকে হারানোয় আজ জিতলে বাংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে সেমিফাইনালে উঠে যাবে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
নেপাল অনূর্ধ্ব-১৯: ৩১.১ ওভারে ১৩০ (তিওয়ারি ৩০, লুহার ২৩; সবুজ ৩/২৭, শাহরিয়ার ২/১০, আজিজুল ২/১৮)।
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯: ২৪.৫ ওভারে ১৩৫/৩ (জাওয়াদ ৭০*, কালাম ৩৪ ; তিওয়ারি ১/২৫)। ফল: বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৭ উইকেটে জয়ী।