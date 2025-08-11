৫ বল খেলেই জয়: আর্জেন্টিনাকে উড়িয়ে দিল কানাডা

৫ বল খেলেই জয়: আর্জেন্টিনাকে উড়িয়ে দিল কানাডা
৫ বল খেলেই ওয়ানডে ম্যাচ জিতে যাওয়ার ঘটনা শুনেছেন কখনো? ছেলেদের অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপ ২০২৫-এ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে এমনই কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে কানাডা অনূর্ধ্ব–১৯ দল। মাত্র ২৩ রানে অলআউট করেছে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব–১৯ দলকে। তারপর তাড়া করতে নেমে ম্যাচ জিতে গেছে মাত্র ৫ বল খেলে, ১১৫ বল হাতে রেখেই!
রোববার (১০ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার পরম বীর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে টসে জিতে ব্যাটিং নেয় আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব–১৯। কিন্তু তাদের পুরো ইনিংস গুটিয়ে যায় ১৯.৪ ওভারে ২৩ রানে! কারও রান দুই অঙ্কে পৌঁছায়নি, সাতজন ব্যাটসম্যান ফিরেছেন ‘গোল্ডেন ডাক’ নিয়ে। ২৩ রানের মধ্যে আবার ৭ রান এসেছে ‘অতিরিক্ত’ থেকে! কানাডার হয়ে বিধ্বংসী বোলিং করেছেন জগমানদীপ পাল—৫ ওভারে ৩ মেডেনসহ ৭ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট।
ভরাডুবির পরও যুব ওয়ানডেতে সবচেয়ে কম রানে অলআউট হওয়ার রেকর্ডটা আর্জেন্টিনার নয়। ওই রেকর্ড স্কটল্যান্ডের—২০০৪ অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২২ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল তারা।
তাড়া করতে নেমে কানাডার জাতীয় দলে খেলা ও অনূর্ধ্ব–১৯ দলের অধিনায়ক যুবরাজ সামরা প্রথম চার বলেই দুই চার আর দুই ছক্কা মেরে একাই ম্যাচ শেষ করে দেন। অন্য প্রান্তে ধর্ম প্যাটেল ছিলেন ১ রানে অপরাজিত।
তবে এমন ভরাডুবির পরও যুব ওয়ানডেতে সবচেয়ে কম রানে অলআউট হওয়ার রেকর্ডটা আর্জেন্টিনার নয়। ওই রেকর্ড স্কটল্যান্ডের—২০০৪ অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২২ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল তারা। সেই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল ৩.৫ ওভারেই, যা এখনো যুব ওয়ানডেতে দ্রুততম রান তাড়ার রেকর্ড। এর কারণ কানাডা–আর্জেন্টিনা ম্যাচটির যুব ওয়ানডে মর্যাদা ছিল না। থাকলে আর্জেন্টিনার ২৩ রানের ইনিংস হতো ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন যুব ওয়ানডে স্কোর, আর কানাডার ৫ বলে জয় হতো দ্রুততম রান তাড়া!
এ জয়ে বাছাইপর্বে কানাডা অনূর্ধ্ব–১৯ এখন পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয়। দুই ম্যাচে এক জয় তাদের। দুই ম্যাচে দুই জয় নিয়ে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র অনূর্ধ্ব–১৯। এক জয় ও এক হার নিয়ে রান রেটে তৃতীয় বারমুডা, আর দুই হারে সবার নিচে আর্জেন্টিনা।