জাতীয় ক্রিকেট লিগ
আনিসুলের প্রথম সেঞ্চুরিই কি ডাবল সেঞ্চুরি হবে
জাতীয় লিগের শেষ রাউন্ড শুরু হয়েছে আজ। মিরপুরে ঢাকার হয়ে সেঞ্চুরি করেছেন আনিসুল ইসলাম, ডাবল সেঞ্চুরির খুব কাছে থেকেই কাল ব্যাটিংয়ে নামবেন তিনি।
জোড়া সেঞ্চুরিতে বড় রানের পথে ঢাকা
মিরপুরে চট্টগ্রামের বিপক্ষে উদ্বোধনী জুটিটা ভালোই এগোচ্ছিল ঢাকার। কিন্তু এর মধ্যেই আশিকুর রহমান চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন, জুটিটাও থেমে যায় ৭২ রানে। তিন ও চার নম্বরে খেলতে নেমে খুব একটা ভালো করতে পারেননি ফয়সাল আহমেদ (৯) ও জিসান আলমও (২২)।
তবে তাঁদের বিদায়ের পরই জমে যায় আনিসুল ও মার্শালের জুটি। দুজনই সেঞ্চুরি করেছেন, অপরাজিত থেকে দিনও শেষ করেছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের প্রথম সেঞ্চুরি পাওয়া আনিসুল আছেন ডাবল সেঞ্চুরির পথেও, ১৮ চার ও ৫ ছক্কার ইনিংসে ১৮৩ রান করেছেন তিনি। ১৩২ বলে ১০৯ রান করে উইকেটে আছেন মার্শাল। ২ উইকেটে ৩৫৬ রান নিয়ে কাল ঢাকার হয়ে তাঁরা দিন শুরু করবেন।
খুলনার ৩০২ রান, নাসিরের ৩ উইকেট
বগুড়ায় রংপুরের বিপক্ষে সুবিধা করতে পারেননি খুলনার ব্যাটসম্যানরা। তবে একজন ব্যাটসম্যানের হাফ সেঞ্চুরির পরও তারা প্রথম দিন শেষ করেছে ৯ উইকেটে ৩০২ রান নিয়ে। ১ ছক্কা ও ১১ চারের ইনিংসে ৫৫ বলে ৫৬ রান করে খুলনার সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক সৌম্য সরকার। খুলনার ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৬ রান এসেছে জিয়াউর রহমানের ব্যাট থেকে। রংপুরের হয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন নাসির হোসেন।
শিরোপার লড়াইয়ে সিলেট
রাজশাহীতে শীর্ষ দল হিসেবে বরিশালের মুখোমুখি হয়েছে সিলেট বিভাগ। জিতলেই চ্যাম্পিয়ন এমন ম্যাচে তিন পেসার রেজাউর রহমান, ইবাদত হোসেন ও খালেদ আহমেদকে ছাড়াই খেলছে তারা। সকালে তাদের অভাবও কিছুটা অনুভব করেছে তারা।
৩ উইকেটে ১৮৮ রান তুলে ফেলেছিল বরিশাল। তবে শেষ বিকেলে দলটির আরও ৬ উইকেট তুলে নিয়ে ফেরার বার্তা দিয়েছে সিলেট। দলটির হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নিয়েছেন ডানহাতি পেসার মহিউদ্দিন তারেক, ২ উইকেট পেয়েছেন আবু জায়েদ চৌধুরীও। বরিশালের হয়ে সর্বোচ্চ ৬৩ রান এসেছে ওপেনার ইফতেখার হোসেনের ব্যাটে। ৯ উইকেটে ২৬৯ রান নিয়ে কাল তারা দিন শুরু করবে।
লড়াই চালাচ্ছে ময়মনসিংহও
পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে থাকা ময়মনসিংহ প্রথম দিন দাপট দেখিয়েছে। রাজশাহীকে প্রথম ইনিংসে ২১৯ রানে অলআউট করে দিয়ে ২ উইকেটে ৭৩ রান করেছে তারা। খালেদ হাসান ৬০ বলে ২৮ ও আরিফুল ইসলাম ১৪ বলে ৫ রান নিয়ে কাল দিন শুরু করবেন।
এর আগে ময়মনসিংহের হয়ে বল হাতে নেতৃত্ব দেন আবু হায়দার। ১২ ওভারে ৬১ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন তিনি। দুটি করে উইকেট আসাদুল্লাহ হিল গালিব ও রাকিবুল হাসানের। রাজশাহীর হয়ে সর্বোচ্চ ৮১ রান করেন নাঈম আহমেদ।