ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে খেলোয়াড়দের কী পরামর্শ দিলেন ওয়াসিম আকরাম

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে খেলোয়াড়দের কী পরামর্শ দিলেন ওয়াসিম আকরাম
ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ মানেই ব্লকবাস্টার লড়াই। তবে এবারের এশিয়া কাপের রোববারের মহারণে আবেগ-উত্তেজনার পারদ যেন একেবারে চূড়ায়। কারণ, পারমাণবিক শক্তিধর প্রতিবেশী এই দুই দেশ বছরের শুরুতেই জড়িয়ে পড়েছিল সামরিক সংঘাতে।
মে মাসে ৪ দিনের সেই আকাশযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই অবশ্য দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ বন্ধ। এখন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি হয় শুধু বহুদলীয় টুর্নামেন্টে। এ বছরের সংঘাতের পর থেকে রাজনৈতিক সম্পর্ক আরও খারাপ হয়েছে। ভারতের অনেক সাবেক ক্রিকেটার দেশটির ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) আহ্বান জানিয়েছিলেন পাকিস্তানের বিপক্ষে না খেলতে। তবে সেই বয়কটের হুমকি পেছনে ফেলে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা ঠিকই হচ্ছে।
কিন্তু মাঠে নামার আগে উত্তাপ কমছে না। ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও পাকিস্তানের সালমান আগা এরই মধ্যে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন—আক্রমণাত্মক মনোভাব একটুও কমবে না। তবে পাকিস্তানের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার ও সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরামের পরামর্শ, বাইরে যা-ই হোক, ক্রিকেটারদের এসব ভুলে গিয়ে খেলাটা উপভোগ করা উচিত।
বার্তা সংস্থা এএফপির সঙ্গে এই ম্যাচ নিয়ে কথা বলার সময় আকরাম দুই দেশের ক্রিকেটারদের পরামর্শ দিয়েছেন, ‘এটা শুধু একটা খেলা, উপভোগ করো। ক্রিকেট ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না। একটা দল জিতবে, আরেকটা হারবে। জিতলে খুশি হও। চাপ আসবে, সেই চাপ উপভোগ করো। শৃঙ্খলা দেখাও। কারণ, দিন শেষে এটা শুধু একটা খেলা। দুই দলের আর দুই দেশের সমর্থকদের জন্যই।’
এশিয়া কাপে দুই দল অন্তত তিনবার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর মধ্যে রোববারের ম্যাচটিই প্রথম। দুবাইয়ে ২৫ হাজার ধারণক্ষমতার গ্যালারি ভরা থাকবে বলেই প্রত্যাশা সবার।
চরম হুমকির মধ্যেও ১৯৯৯ সালে আকরামের নেতৃত্বে পাকিস্তান দল ভারত সফর করেছিল। ৫৯ বছর বয়সী এই সাবেক ফাস্ট বোলার ১৯৮৭ সালের সফরেরও অংশ ছিলেন, যখন দুই দেশ প্রায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতিতে চলে গিয়েছিল। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আকরামও জানালেন, ১৯ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে এমন চাপের সবগুলো ম্যাচই তিনি ভীষণ উপভোগ করেছেন, ‘ভারতের বিপক্ষে প্রতিটি ম্যাচ আমি উপভোগ করেছি। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরাও করেছে।’
এবার কিছুটা অভিজ্ঞতাহীন পাকিস্তান দলকে আকরামের পরামর্শ, টি-টোয়েন্টির বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতের সঙ্গে খেলতে গিয়ে অতিরিক্ত চাপে পড়ে যেন বড় লক্ষ্য থেকে তারা বিচ্যুত না হন, ‘শুধু ভারতের বিপক্ষে জিততে হবে—এই চিন্তা বাদ দাও। ভাবো, এশিয়া কাপ জিততে হবে। বড় দলের কাছে হারলেও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, ভালো খেলতে হবে।’
শুক্রবার এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তান ৯৩ রানে হারিয়েছে ওমানকে। আকরাম মনে করেন এই টুর্নামেন্টে শেষ পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ আছে পাকিস্তানের, ‘পাকিস্তানের সুযোগ আছে। গত সপ্তাহেই তারা আফগানিস্তান আর সংযুক্ত আরব আমিরাতকে নিয়ে হওয়া ত্রিদেশীয় সিরিজ জিতেছে।’
গ্রুপ ‘এ’-তে ভারত, পাকিস্তান ছাড়াও আছে ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। গ্রুপ ‘বি’-তে খেলছে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, হংকং ও বাংলাদেশ। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুটি করে দল যাবে ‘সুপার ফোরে’। ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হবে ফাইনাল।