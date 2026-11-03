আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ নভেম্বর ২০২৬)
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জাতীয় ক্রিকেট লিগের পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচ চলছে। চ্যাম্পিয়নস লিগের চতুর্থ ম্যাচ উইকের প্রথম দিন আজ। ম্যাচ আছে বার্সেলোনা, পিএসজি, বায়ার্ন, ইন্টার ও আতলেতির।
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ঢাকা–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রংপুর–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
শাখতার–স্পোর্তিং সিপি
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
গালাতাসারাই–স্টুটগার্ট
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
বার্সেলোনা–অ্যাস্টন ভিলা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
আতলেতিকো–বায়ার্ন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
ম্যান ইউনাইটেড–রোমা
রাত ২টা, ট্যাপম্যাড
ভিয়ারিয়াল–পিএসজি
রাত ২টা, ট্যাপম্যাড
ফেইনুর্ড–ইন্টার মিলান
রাত ২টা, ট্যাপম্যাড