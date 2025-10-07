প্রথম কোয়ালিফায়ারে চট্টগ্রাম-খুলনা, এলিমিনেটরে ঢাকা-রংপুর

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি
প্রথম কোয়ালিফায়ারে চট্টগ্রাম-খুলনা, এলিমিনেটরে ঢাকা-রংপুর
বৃষ্টির কারণে ম্যাচটা নেমে এসেছিল ১৬ ওভারে। শুরুতে ব্যাট করে সিলেট করে ফেলেছিল ১৩৬ রান। তাদের ৬ উইকেটের ৪টিই নেন শেখ পারভেজ রহমান। সিলেটের হয়ে ২৩ বলে সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন খালিদ হাসান।
রান তাড়ায় নেমে খুলনার সব ব্যাটসম্যানই শুরু থেকে মেরে খেলতে থাকেন। সৌম্য সরকার ১২ বলে ২৪ রান করে আউট হয়ে গেলেও এনামুল হক ১৯ বলে ৩৩ রান করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন। খুলনা ১১ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১০৩ রান করার পর আবার বৃষ্টিতে ম্যাচ বন্ধ হয়ে যায়। ম্যাচ আর শুরু করা যায়নি। ডিএলএস পদ্ধতিতে ১১ রানে জিতে যায় খুলনা।
৭ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট পাওয়া খুলনা প্রথম পর্ব শেষ করেছে দ্বিতীয় হয়ে। সমান পয়েন্ট নিয়েও নেট রেটে এগিয়ে থেকে প্রথম হওয়া চট্টগ্রামের বিপক্ষে আগামীকাল প্রথম কোয়ালিফায়ারে খেলবে খুলনা।
আজ দিনের প্রথম ম্যাচে চট্টগ্রামে হারিয়েছে ঢাকা বিভাগকে। এই ম্যাচেও ছিল বৃষ্টির বাধা। ম্যাচটি নেমে আসে ১৩ ওভারে। ৬ উইকেট হারিয়ে চট্টগ্রামের সামনে ১১৯ রানের লক্ষ্য দেয় ঢাকা। দলটির হয়ে ২৭ বলে ৩২ রান আসে মোসাদ্দেক হোসেনের ব্যাটে। চট্টগ্রামের হয়ে ৩ উইকেট নেন হাসান মুরাদ। রান তাড়ায় ইয়াসির আলীর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ৪ বল হাতে রেখেই জয় পায় চট্টগ্রাম। ২৭ বলে ৫৩ রান করে অপরাজিত থাকেন ইয়াসির।
এই ম্যাচে হেরে তৃতীয় হয়েছে ঢাকা। আগামী পরশু এলিমিনেটরে রংপুরের বিপক্ষে খেলবে দলটি।