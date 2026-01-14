দুর্দান্ত বোলিং করেও রিশাদের আক্ষেপ থেকে গেল
শেষ বলে দরকার ছিল ৫ রান। উইকেটে নতুন ব্যাটসম্যান রিশাদ হোসেন। বাংলাদেশের এই লেগ স্পিনার নিতে পেরেছেন ১ রান। তাতে আজ হোবার্টে ব্রিসবেন হিটের কাছে ৩ রানে হেরেছে রিশাদের দল হোবার্ট হারিকেনস।
ব্যাট হাতে মূল দায়িত্বটা অবশ্য রিশাদের ছিল না। শেষ ওভারে ব্রিসবেন পেসার জামান খানের বিপক্ষে আজ হোবার্টের করতে হতো ৬ রান। উইকেটে ছিলেন নাথান এলিস ও নিখিল চৌধুরী। ওভারের প্রথম দুই বল থেকে এক রান নিতে পারেন এলিস, এরপর নিখিল টানা দুই বল ডট খেলে তৃতীয় বলে আউট হয়ে গেলে শেষের পুরো চাপ-টা এসে পড়ে রিশাদের কাঁধে।
অথচ ১৬০ রান তাড়ায় হোবার্টের শেষ ৬ ওভারে দরকার ছিল ৩৭ রান, হাতে ছিল ৮ উইকেট। উইকেটে ছিলেন পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া দুই ব্যাটসম্যান বো ওয়েবস্টার ও বেন ম্যাকডারমট।
কিন্তু থিতু ব্যাটসম্যান, হাতে অনেক উইকেট আর বলপ্রতি মাত্র ১ রানের সহজ সমীকরণই দলটি মেলাতে পারেনি। হোবার্ট ২০ ওভার ব্যাট করে ১৫৭ রানে আটকেছে। এই হারের পরও বিগ ব্যাশের পয়েন্ট তালিকায় হোবার্ট এখনো শীর্ষে।
১০ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৩। দলটি আগেই প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে। তবে এই হারে শীর্ষে দুইয়ে থাকা অনিশ্চিত হয়ে গেছে। চেয়ে থাকতে হচ্ছে অন্য ম্যাচের দিকে।
আজ হেরে যাওয়া ম্যাচেও বল হাতে রিশাদ ছিলেন নিজের ছন্দে।
৪ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন এই লেগ স্পিনার। নিজের বোলিং কোটার প্রথম ২ ওভারে ২১ রান খরচ করা রিশাদ পরের দুই ওভারে ঘুরে দাঁড়ান। শেষ ২ ওভারে রান দেন মাত্র ৬, আউট করেন ম্যাট রেনশ ও মারনাস লাবুশেনকে।
টুর্নামেন্টে রিশাদের উইকেট এখন ১৩টি। স্পিনারদের মধ্যে যৌথভাবে যা সর্বোচ্চ। সমান ১৩ উইকেট আছে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের লয়েড পোপের।