লাসিথ মালিঙ্গাকে নতুন দায়িত্ব দিল শ্রীলঙ্কা

লাসিথ মালিঙ্গাকে নতুন দায়িত্ব দিল শ্রীলঙ্কা
আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য কিংবদন্তি পেসার লাসিথ মালিঙ্গাকে ফাস্ট বোলিং পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট। কিংবদন্তি এই পেসারের নিয়োগটি স্বল্পমেয়াদি বলে এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট।
বিবৃতিতে জানানো হয়, মালিঙ্গার এই দায়িত্ব হবে এক মাস মাসের একটু বেশি সময়ের জন্য। এটি ১৫ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে, তাঁর দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হবে ২৫ জানুয়ারি।
২০১৪ সালে ভারতের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কাকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জেতানো অধিনায়ক মালিঙ্গা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা বোলার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৮৪ ম্যাচে ১০৭ উইকেট নেওয়া মালিঙ্গা বিশেষভাবে পরিচিত ডেথ ওভারে তাঁর বোলিং দক্ষতার জন্য।
২০২১ সালে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে কোচিং ও মেন্টরিংয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ৪২ বছর বয়সী এই পেসার। এর আগে ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কা দলের বোলিং স্ট্র্যাটেজি কোচের দায়িত্বও পালন করেছিলেন তিনি।
৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাওয়া আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক শ্রীলঙ্কা ও ভারত। এই বৈশ্বিক আসরের প্রস্তুতিতে মালিঙ্গার অভিজ্ঞতাকে সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগাতে চায় শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট।
বিশ্বকাপে ‘বি’ গ্রুপে খেলবে শ্রীলঙ্কা। তাদের সঙ্গে এই গ্রুপে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে ও ওমান। সাবেক চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ৮ ফেব্রুয়ারি, কলম্বোর আর প্রেমাদাসা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে।
এরই মধ্যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা। বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ঘরের মাঠে পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ খেলবে তারা।