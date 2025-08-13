এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ: ‘সীমান্তে লড়াই চলে আর আমরা ক্রিকেট খেলতে নেমে পড়ি, এটা হতে পারে না’

এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ: ‘সীমান্তে লড়াই চলে আর আমরা ক্রিকেট খেলতে নেমে পড়ি, এটা হতে পারে না’
‘ঘাম ও রক্ত একসঙ্গে বইতে পারে না। আমরা ওদের এত গুরুত্ব দিই কেন?’
এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি ভারতের বর্জন করা উচিত কি—ভারতের সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার করা প্রশ্নের উত্তরে এ মন্তব্য করেন হরভজন সিং।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে এশিয়া কাপ। টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এ টুর্নামেন্টে ‘এ’ গ্রুপে আরব আমিরাত ও ওমানের সঙ্গে রয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। সূচি অনুযায়ী, ১৪ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপে নিজেদের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান।
এবারের এশিয়া কাপ নিয়ে জটিলতা বাড়ে গত মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান সামরিক সংঘাতে জড়ালে। এসিসির এই দুই প্রভাবশালী দেশ একে অপরের বিরুদ্ধে ক্রিকেট খেলবে না—এমন আলোচনাও ওঠে তখন। ২৪ জুলাই ঢাকায় এসিসি এজিএম হওয়া নিয়েও মুখোমুখি দাঁড়ায় দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ড। শেষ পর্যন্ত অনলাইনে এজিএমে যোগ দেয় বিসিসিআই। এজিএমের পর এক্সে করা পোস্টে এশিয়া কাপের দিন-তারিখ ও সূচি প্রকাশ করেন এসিসি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি।
তবে এর মধ্যে অন্য ঘটনাও ঘটেছে। সম্প্রতি শেষ হওয়া ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডস (ডব্লিউসিএল) টুর্নামেন্টে ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়নস দলে খেলেছেন হরভজন। গ্রুপ পর্ব ও সেমিফাইনালে ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়নস পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নসের সঙ্গে খেলতে অস্বীকৃতি জানায়। গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতশাসিত কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে এ টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জন করেন ভারতের সাবেকেরা।
হরভজনের মতে, ‘জাতি সবার আগে’ এবং তিনি মনে করেন প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে এশিয়া কাপে খেলতে অস্বীকৃতি জানানো উচিত হবে ভারতের, ‘তাদের বুঝতে হবে, কোনটা গুরুত্বপূর্ণ ও কোনটা অগুরুত্বপূর্ণ। আমার কাছে ব্যাপারটা এমনই। যেসব সৈন্য সীমান্তে আছেন, পরিবারের সঙ্গে দেখা হয় না সেভাবে, কখনো কখনো নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছেন এবং আর কখনোই বাড়ি ফেরেন না, তাঁদের ত্যাগ আমাদের সবার জন্যই অনেক বড় ব্যাপার। সে তুলনায় একটি ক্রিকেট ম্যাচ ছাড়াটা খুবই সামান্য বিষয়।’
ভারতের হয়ে ১০৩ টেস্টে ৪১৭ উইকেট নেওয়া ৪৫ বছর বয়সী সাবেক এই ক্রিকেটার আরও বলেন, ‘আমাদের সরকারেরও একই অবস্থান। রক্ত ও ঘাম একসঙ্গে বইতে পারে না। সীমান্তে লড়াই চলছে আর আমরা ক্রিকেট খেলতে নেমে পড়ছি, এটা হতে পারে না। এ বড় ইস্যুগুলো সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ক্রিকেট খুবই ছোট বিষয়। জাতি সবার আগে।’
হরভজন ব্যাখ্যা করেন, ‘আমাদের যা কিছু পরিচয়, সবই এই দেশের জন্য। সেটা আপনি খেলোয়াড়, অভিনেতা কিংবা যাই হোন—কেউ জাতির চেয়ে বড় নয়। সবার আগে দেশ এবং যে দায়িত্ব আসে, সেটা পালন করতেই হবে। দেশের বিষয়ে ক্রিকেট ম্যাচ না খেলাটা খুবই সামান্য ব্যাপার।’
পাকিস্তানের সমালোচনাও করেন হরভজন, ‘আমরা কেন তাদের এত গুরুত্ব দিই? তারা কি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ? এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে সংবাদের সব চ্যানেলেই তাদের দেখাবে? যখন তাদের বর্জন করবেন, কথা বলতে চাইবেন না, তাহলে (মিডিয়ায়) দেখানোর কী প্রয়োজন? এটা গণমাধ্যমের দায়িত্ব। তাদের আগুন উসকে দেওয়া উচিত নয়।’
হরভজন আরও বলেন, ‘যেটা বলেছি, পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে (ভারতের) ক্রিকেটারদের হাত মেলানো অনুচিত। মিডিয়াতেও তাদের দেখানো এবং প্রতিক্রিয়া প্রচার করা উচিত নয়। দেশে বসে তারা যা খুশি বলতে পারে, কিন্তু তাদের তুলে ধরাটা উচিত নয় আমাদের জন্য।’
ভারত এশিয়া কাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। ২০২৩ সালে সর্বশেষ এশিয়া কাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ১০ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।