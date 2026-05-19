জয়ের সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ, রিজওয়ান কাঁটা

জয়ের সুবাস পাচ্ছে বাংলাদেশ, রিজওয়ান কাঁটা
চতুর্থ দিন শেষে সিলেট টেস্টে বাংলাদেশের জয়ের সুবাস। জিততে পাকিস্তানের প্রয়োজন আরও ১২১ রান, বাংলাদেশের চাই ৩ উইকেট। মোহাম্মদ রিজওয়ান ৭৫ রানে অপরাজিত থাকলেও, তাইজুল ইসলামের (৪/১১৩) ঘূর্ণি ও লিটন দাসের অবিশ্বাস্য কিপিং পাকিস্তানকে কোণঠাসা করেছে। শান মাসুদ-বাবর আজমের ৯২ ও রিজওয়ান-সালমানের ১৩৪ রানের জুটিতে পাল্টা প্রতিরোধ গড়েছিল পাকিস্তান। তবে তাইজুলের জোড়া আঘাতে শেষ বিকেলে ম্যাচের মোড় ঘুরে বাংলাদেশের দিকে হেলেছে। আগামীকাল সকালে রিজওয়ানকে ফেরানোই হবে বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য।