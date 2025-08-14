অস্ট্রেলিয়ায় অলরাউন্ডারও খুঁজবে বাংলাদেশ

অস্ট্রেলিয়ায় অলরাউন্ডারও খুঁজবে বাংলাদেশ
অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছানোর পর থেকে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের জন্যই নিজেদের প্রস্তুত করছেন বাংলাদেশ ‘এ’ দলের ক্রিকেটাররা। এর মধ্যেই গত পরশু দলের বেশির ভাগ সদস্য ডারউইনের টিআইও স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়া–দক্ষিণ আফ্রিকা টি–টোয়েন্টি ম্যাচ দেখতে। উদ্দেশ্য উইকেট সম্পর্কে ধারণা নেওয়া।
ডারউইন থেকে গতকাল ‘এ’ দলের প্রধান কোচ মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘পিচের আচরণ কেমন হয়, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখা। সঙ্গে ক্রিকেটারদের একটা অভিজ্ঞতাও হলো।’ টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে আজ এ মাঠেই নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তান শাহিনসের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে ম্যাচ।
উইকেট আর কন্ডিশনের ভিন্নতার চ্যালেঞ্জ তো আছেই, টুর্নামেন্টের আগে বাংলাদেশকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে ডারউইনের বাতাসের সঙ্গেও। তবে কোচ বলেন, খেলা শুরুর চার দিন আগে সেখানে যাওয়াটা এই চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে, ‘আমরা এখানে কয়েকটা দিন আগে এসেছি, যেন ক্রিকেটাররা আবহাওয়া ও উইকেটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। চেষ্টা করছি, অনুশীলনের সময় তাদেরকে এর সঙ্গে ধাতস্থ করতে।’
অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের কাছে হেরে গত টপ এন্ড টি–টোয়েন্টি সিরিজে রানার্সআপ হয়েছিল বিসিবি হাই পারফরম্যান্স দল। ৭ দলের টুর্নামেন্টে এবার স্থানীয় ৪ দলের সঙ্গে আছে পাকিস্তান শাহিনস (পাকিস্তান ‘এ’ দল) ও নেপাল জাতীয় দল। স্থানীয় চারটি দল হলো পার্থ স্করচার্স একাডেমি, নর্দান টেরিটরি, মেলবোর্ন স্টার্স একাডেমি ও অ্যাডিলেড স্টাইকার্স একাডেমি।
দেশ ছাড়ার আগে ‘এ’ দলের অধিনায়ক নুরুল হাসান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যের কথাই জানিয়েছিলেন। ক্রিকেটাররা ঠিকঠাক নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারলে তা সম্ভব বলে বিশ্বাস মিজানুরেরও। তবে অস্ট্রেলিয়ার এই টুর্নামেন্টে একটা ভিন্ন লক্ষ্যের কথাও শোনালেন তিনি, ‘যেটা আমাদের পুরো দেশেরই অভাব, অলরাউন্ডার, এটা খুঁজব আমরা। ‘এ’ দল তো শুধু ফলকেন্দ্রিক নয়। জাতীয় দলের জন্য যেন সফরটা কাজে লাগে, ক্রিকেটারদের খেলিয়ে প্রতিভা খুঁজে বের করা যায়; সেই চেষ্টা করব আমরা। দলে এমন কয়েকজন ক্রিকেটার আছে (যাদের প্রতিভা আছে), তারা যদি পারফর্ম করে, তাহলে আমাদের জন্য ভালো।’