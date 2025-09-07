বাংলাদেশ সিরিজের পর পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান

বাংলাদেশ সিরিজের পর পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান
বাংলাদেশের বিপক্ষে অক্টোবরে ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান। সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিতব্য সিরিজে দুই ফরম্যাটে তিনটি করে মোট ছয়টি ম্যাচ হবে। সিরিজটি অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া কাপের পর।
বাংলাদেশ সিরিজ শেষে আফগানিস্তান ত্রিদেশীয় সিরিজে খেলবে। আগামী নভেম্বরে পাকিস্তানের মাটিতে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানকে নিয়ে হবে এই ত্রিদেশীয় সিরিজ। আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ত্রিদেশীয় সিরিজটি আয়োজন করবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সিরিজে মোট সাতটি ম্যাচ হবে। গ্রুপপর্বে প্রতিটি দল একে–অপরের সঙ্গে দুই বার করে খেলবে। এরপর শীর্ষ দুই দল খেলবে ফাইনাল।
টুর্নামেন্ট শুরু ১৭ নভেম্বর, ফাইনাল ২৯ নভেম্বর। সিরিজের ম্যাচগুলো হবে রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে।
ফাইনাল ম্যাচটি ২৯ নভেম্বর লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে হবে। এই সিরিজটিকে আফগানিস্তান ২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে।
আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী নাসিব খান বলেন, ‘শীর্ষ দলগুলোর বিপক্ষে নিয়মিত খেলা আমাদের জন্য ইতিবাচক দিক। আসন্ন টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে এই ম্যাচগুলো আদর্শ প্রস্তুতির সুযোগ হবে। আমি আশা করি, আফগানিস্তান ভালো খেলবে এবং আমাদের সমর্থকেরা সিরিজটি উপভোগ করবেন।’
এশিয়া কাপের আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ চলছে। সেখানে আজ ফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে আফগানিস্তান। এশিয়া কাপে আফগানিস্তান খেলবে বি গ্রুপে। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও হংকং। আফগানিস্তান তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে হংকংয়ের বিপক্ষে। এই ম্যাচ দিয়েই ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে এশিয়া কাপ।