ক্রিকেট

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

আয়ারল্যান্ড-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ ভেসে গেলে কী হবে

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
বৃষ্টির কারণে এখনো পাল্লেকেলেতে শুরু হয়নি আয়ার‍ল্যান্ড–জিম্বাবুয়ে ম্যাচএএফপি

সাড়ে ৩টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখনো শুরু হয়নি জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ড  ম্যাচ। পাল্লেকেলের ম্যাচটি পড়েছে বৃষ্টির খপ্পরে।

ম্যাচটি যদি শেষ পর্যন্ত না হয়, জিম্বাবুয়েরই লাভ। ১ পয়েন্ট পেয়ে সুপার এইটে উঠে যাবে আফ্রিকান দলটি। আর তাতে বাদ পড়ে যাবে সাবেক চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া।

এবারের টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম পর্ব ও সুপার এইটে কোনো রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। তবে ম্যাচ শেষ করতে ১ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ আছে প্রতিটি ম্যাচের জন্য। ম্যাচে হার-জিত দেখতে কমপক্ষে দুই দলকেই অন্তত ৫ ওভার ব্যাটিং করতে হবে। সেটি না হলে দুই দলই পাবে ১ পয়েন্ট করে।

কাভারে ঢাকা মাঠ পেছনে রেখে দুই আয়ার‍ল্যান্ড সমর্থক
এএফপি

আর আজ ১ পয়েন্ট পেলেই এক ম্যাচ হাতে রেখেই ‘বি’ গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে সুপার এইটে উঠবে জিম্বাবুয়ে। তিন ম্যাচে জিম্বাবুয়ের পয়েন্ট হবে ৫। যার অর্থ তিন ম্যাচে ২ পয়েন্ট পাওয়া অস্ট্রেলিয়া শেষ ম্যাচে ওমানকে হারালেও উঠতে পারবে না অস্ট্রেলিয়া।

প্রথম পর্ব ও সুপার এইট পর্বে না থাকলেও দুই সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য এক দিন করে রিজার্ভ ডে বরাদ্দ আছে।

আরও পড়ুন

৬৫ বলে ১১০, রেকর্ড বই ওলট-পালট করে দেওয়া কে এই কানাডার যুবরাজ সিং

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন