ম্যাচ ফিক্সিংয়ের জন্য ইনস্টাগ্রামে ১ কোটির প্রস্তাব

ম্যাচ ফিক্সিংয়ের জন্য ইনস্টাগ্রামে ১ কোটির প্রস্তাব
ম্যাচ ফিক্সিংয়ের ভূত এবার ভর করেছে ভারতের উত্তর প্রদেশ (ইউপি) টি-টোয়েন্টি লিগেও। চলমান এই টুর্নামেন্টে ম্যাচ পাতানোর চেষ্টার অভিযোগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) দুর্নীতি দমন ইউনিট (এসিইউ) থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে।
পুলিশের কাছে জমা দেওয়া এজাহারে বলা হয়েছে, গত ১৯ আগস্ট উত্তর প্রদেশ টি-টোয়েন্টি লিগের দল কাশি রুদ্রার ম্যানেজার অর্জুন চৌহানের কাছে ইনস্টাগ্রামে ‘vipss_nakrani’ নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে সন্দেহজনক বার্তা আসে।
ওই ব্যক্তি ম্যানেজারকে ম্যাচ পাতানোর জন্য এক কোটি রুপি দেওয়ার প্রস্তাব দেন, সঙ্গে ৫০ লাখ রুপি কমিশন দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন। লক্ষ্ণৌয়ে দায়িত্বরত ইউপি টি-টোয়েন্টি লিগের দুর্নীতি দমন ম্যানেজার হরদয়াল সিং চামপাওয়াত এ বিষয়ে থানায় এজাহারটি দায়ের করেন।
অভিযোগে বলা হয়েছে, ইনস্টাগ্রামে ‘vipss_nakrani’ নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ওই ব্যক্তি নিজেকে একজন ‘বড় জুয়াড়ি’ হিসেবে পরিচয় দেন। হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করার জন্য চাপ দেন। তিনি জানান, নগদ অর্থ বা ডলারের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের অর্থ প্রদান করা হবে। বিনিময়ে খেলোয়াড়দের ম্যাচের মধ্যে তাঁর নির্দেশমতো খেলতে হবে।
এজাহারে আরও বলা হয়েছে, ওই জুয়াড়ি ভয়েস কল ও বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ করেন, যা সাক্ষীদের উপস্থিতিতে রেকর্ড করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি বারবার জোর দিয়ে বলছিলেন, ম্যাচের ফলাফল যদি তাঁর ইচ্ছেমতো হয়, তাহলে ম্যাচের পরেই খেলোয়াড়দের মার্কিন ডলার বা নগদ টাকা দেওয়া হবে।
বিসিসিআইয়ের দুর্নীতি দমন ইউনিট কথোপকথনের স্ক্রিনশট, টেক্সট ও অডিও ক্লিপ সংগ্রহ করে এজাহারের সঙ্গে জমা দিয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ের পর এসিইউ এমন সিদ্ধান্তে এসেছে যে ম্যাচ ফিক্সিং ও অবৈধ বাজির জন্য এটি একটি পরিকল্পিত অপরাধমূলক চক্রান্ত।
১৭ আগস্ট লক্ষ্ণৌয়ে শুরু হওয়া ইউপি টি-টোয়েন্টি লিগের ফাইনাল ৬ সেপ্টেম্বর। এই টুর্নামেন্টে খেলছেন ভারত জাতীয় দলের ক্রিকেটার রিংকু সিং, ভুবনেশ্বর কুমাররা
দক্ষিণ জোনের ডিসিপি নিপুণ আগারওয়াল বলেন, ‘আমরা অজ্ঞাতনামা ওই সন্দেহভাজন ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী মামলা করেছি।’
আগারওয়াল আরও বলেন, ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারী ওই সন্দেহভাজন ও তাঁর সহযোগীদের খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত চলছে।
