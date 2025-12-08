৪২ বলে ২৪টি ‘ডট’, উইকেট ৪টি—দুবাইয়ে মোস্তাফিজের দিনকাল

৪২ বলে ২৪টি ‘ডট’, উইকেট ৪টি—দুবাইয়ে মোস্তাফিজের দিনকাল
আরব আমিরাতের টি-টোয়েন্টি লিগ ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টিতে দুই ম্যাচে মোট ৪ উইকেট হলো মোস্তাফিজুর রহমানের। গত শনিবার দুবাইয়ে গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে হারের ম্যাচে ৪ ওভারে ২৬ রানে ২ উইকেট নেন মোস্তাফিজ। ‘ডট’ বল ছিল ১৩টি। গতকাল আবুধাবি নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে জিতেছে তাঁর দল দুবাই ক্যাপিটালস। বোলিংও দারুণ করেন বাংলাদেশের এই পেসার।
দুবাই ক্যাপিটালসের ৮৩ রানের বিশাল জয়ে মোস্তাফিজের অবদান ৩ ওভারে ২২ রানে ২ উইকেট। এই ম্যাচে ১১টি বল ‘ডট’ দেন মোস্তাফিজ। সব মিলিয়ে দুই ম্যাচে ৪২টি বৈধ ডেলিভারির মধ্যে ২৪টি বল ‘ডট’ দিলেন মোস্তাফিজ। উইকেট মোট ৪টি এবং রান দিয়েছেন ৪৮।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ১৮৬ রান তুলেছিল দুবাই ক্যাপিটালস। তাড়া করতে নেমে ১৫.৩ ওভারে ১০৩ রানে অলআউট হয় আবুধাবি ক্যাপিটালস। আবু ধাবির হয়ে সর্বোচ্চ ২১ বলে ২৭ রান করা ওপেনার ফিল সল্ট এবং চারে নামা উন্মুক্ত চাঁদকে (০) ফেরান মোস্তাফিজ।
আবুধাবির ইনিংসে দ্বিতীয় ওভারে ৫ রান দিয়ে উন্মুক্ত চাঁদকে উইকেটের পেছনে ক্যাচ বানান মোস্তাফিজ। ইনিংসে ষষ্ঠ ওভারে আবারও বোলিংয়ে ফেরানো হয় তাঁকে। এই ওভারে ১১ রান দিলেও দারুণ কাটারে সল্টকে বোকা বানিয়ে তাঁকে কাভারে ক্যাচে পরিণত করেন মোস্তাফিজ। ইনিংসের ১৫তম ওভারে ৭ রান দেন তিনি।
নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে হারের পর এটাই প্রথম জয় দুবাই ক্যাপিটালস। মোস্তাফিজ খেললেন দুবাইয়ের সর্বশেষ দুই ম্যাচে। আবুধাবির বিপক্ষে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামা দুবাইয়ের হয়ে ৫২ বলে ৯৬ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেন রোভম্যান পাওয়েল। ৪ ছক্কা ও ৮টি চার মারেন এই ক্যারিবিয়ান।
৩৬ বলে ৫২ রান করেন জর্ডান কক্স। আগামী ১৩ ডিসেম্বর নিজেদের পরের ম্যাচে আবুধাবি নাইট রাইডার্সের মুখোমুখি হবে দুবাই ক্যাপিটালস।